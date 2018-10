Polska chce interwencji Brukseli

W poniedziałek Ministerstwo Energii zamierza wystąpić do Komisji Europejskiej o podjęcie interwencji na rynku uprawnień do emisji CO2 - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Jego zdaniem zostały spełnione warunki, które obligują KE do podjęcia odpowiednich działań.

Przepisy mówią, że jeżeli w określonym czasie cena uprawnień do emisji CO2 wzrośnie odpowiednio mocno, to Komisja jest zmuszona do interwencji. W piśmie, które przygotowujemy stwierdzamy, że takie warunki zostały już spełnione - powiedział Tchórzewski.