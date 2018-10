Koalicja PO-PSL straciła milion mieszkań

Za pieniądze z luki w VAT można było zbudować ponad milion nowych mieszkań - informuje Ministerstwo Finansów.

W latach 2006-2015 wg raportów Komisji Europejskiej luka VAT wzrosła z 0,6 proc. PKB do 2 proc. PKB. W samym 2015 r. polski budżet stracił przez dużą lukę i słabą ściągalność aż 40 mld zł - czytamy w raporcie MF.

Dodano, że szacunki dotyczące luki w VAT w latach 2008-2015 mówią o kwotach 250-265 mld zł.

Według MF za pieniądze z luki w VAT można było zbudować ponad milion nowych mieszkań dla polskich rodzin.

Rozwiązałoby to problem deficytu mieszkań w Polsce - uważa MF.

Zdaniem ministerstwa można by było też sfinansować przez sześć lat darmowe leki dla wszystkich, również te bez recepty.

Ministerstwo obliczyło, że równowartość luki w VAT to koszt budowy ok. 6000 km autostrad. „To ok. 50 proc. więcej niż obecna długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce” - napisano.

Zgodnie z obliczeniami MF, w latach 2016-2019 wpływy z PIT wzrosną o 37 mld zł, tj. o ok. 45 proc. W tym samym czasie wpływy z CIT mają wzrosnąć o 12 mld zł, czyli ok. 36 proc., a z VAT o ok. 57 mld zł, czyli o ok. 46 proc. Ministerstwo zauważa, że w okresie tym przewidywany jest wzrost PKB o ok. 25 proc.

Dane te porównano z latami 2008-2015 kiedy, jak zaznacza resort finansów, zanotowano ok. 50 proc. wzrost PKB. Zdaniem MF wpływy z PIT wzrosły wówczas o 22 mld zł, tj. o 36 proc., wpływy CIT wzrosły o 0,7 mld zł, czyli ok. 2 proc., a z VAT o ok. 27 mld zł, czyli ok. 28 proc. MF podaje przy tym, że dochody z CIT w 2015 r. były o 1,7 mld zł niższe (o ok. 5 proc.) niż osiągnięte w 2008 r.

Resort zwrócił uwagę na trzy elementy związane z wysiłkiem uszczelnienia systemu podatkowego: utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, legislację i partnerstwo między fiskusem a firmami.

Według MF utworzenie KAS zwiększyło efektywność służb skarbowych: analizy big data przyczyniły się do zmniejszenia liczby kontroli o 20 proc. i wzrostu o 20 proc. „wpływów pokontrolnych”. Wśród działań legislacyjnych zwrócono uwagę na wprowadzenie odwrotnego obciążenia w VAT, mechanizmu podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment), pakietu paliwowego i Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Obliczono, że na każde 5 proc. wzrostu PKB w latach 2008-2015 przypadało 3,8 proc. wzrostu wpływów z podatków i składek na FUS. Z kolei w latach 2016-2019 na każde 5 proc. wzrostu PKB przypadało 8 proc. wzrostu wpływów z podatków i składek na FUS.

Resort finansów obliczył, że gdyby wpływy z podatków i składek FUS w latach 2008-2015 rosły w tempie wzrostu PKB z tego okresu, to w 2015 roku do budżetu wpłynęłoby ok. 40 mld zł więcej z podatków i składek FUS.

Natomiast gdyby wpływy z podatków i składek FUS w latach 2016-2019 rosły tylko w tempie PKB (nie uwzględniając efektów uszczelnienia systemu podatkowego - PAP), to w 2019 r. do budżetu wpłynęłoby o ok. 50 mld zł mniej dochodów z podatków i składek FUS.

Jeżeli jednak wpływy z podatków i składek FUS w latach 2016-2019 rosłyby w tempie z lat 2008-2015, to w 2019 roku do budżetu wpłynęłoby o ok. 80 mld zł mniej.

Ministerstwo dodaje przy tym, że przeciętnie w latach 2004-2017 Polska otrzymywała 28 mld zł netto środków z Unii Europejskiej (odliczając składkę członkowską UE).

PAP, MS