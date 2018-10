2021 rok może być przełomowy dla biznesu

2021 rok – po tej dacie w Unii Europejskiej nie będzie można wprowadzać do obrotu talerzy, sztućców, słomek, patyczków higienicznych i innych plastikowych przedmiotów jednorazowych. Bruksela jest o krok od przyjęcia nowych przepisów, informuje Business Insider.

Według portalu 10 października rezolucję w tej sprawie przyjęła komisja ochrony środowiska PE. Europosłowie będą głosować nad nią podczas sesji 22-25 października.

Jak czytamy na portalu, zakazane mają być plastikowe lekkie torby, mieszadełka do napojów i pojemniki do fast foodów. Po rezygnacji z plastikowych wyrobów mamy też uniknąć emisji 3,4 mln ton CO2 i szkód w środowisku, które kosztowałyby 22 mld euro.

Bruksela wypowiedziała też wojnę odpadom z wyrobów tytoniowych, zwłaszcza filtrom papierosowym zawierającym plastik. Ich wykorzystywanie ma być ograniczone o połowę do 2025 r., a do 2030 r. o 80 proc. Jeden niedopałek papierosa może zanieczyścić od 500 do 1000 litrów wody, a wyrzucony na jezdnię rozkłada się nawet przez 12 lat. Co będzie musiał zrobić każdy kraj UE- czytamy na portalu.