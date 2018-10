S&P podwyższa rating Polski

Agencja ratingowa S&P Global Ratings ogłosiła decyzję o podwyższeniu oceny ratingowej Polski do poziomu A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak czytamy w informacji resortu, podniesienie ratingu przez S&P to efekt bardzo dobrych wyników osiąganych przez konkurencyjną, zdywersyfikowaną i zbilansowaną polską gospodarkę oraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej rządu, której wynikiem jest wyjątkowo korzystna sytuacja budżetowa. Wg s&P, dalszej poprawie uległa też pozycja międzynarodowa Polski (bilans płatniczy), co znalazło odzwierciedlenie w podwyższonej ocenie w podkryterium „external assessment”.

Z dużą satysfakcją przyjmujemy decyzję agencji S&P o podwyższeniu ratingu naszego kraju. Mogliśmy się spodziewać takiej decyzji, szczególnie po kwietniowej zmianie perspektywy ratingowej na pozytywną. Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej Polski potwierdza słuszność naszych działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Mamy szybszy od oczekiwań, zrównoważony wzrost gospodarczy i niższy niż prognozowano deficyt – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska. - Cieszy to, że są doceniane nasze wysiłki w zakresie polityki fiskalnej. Od początku nasz rząd był zdeterminowany, aby uszczelnić system podatkowy i zreformować administrację podatkową, co przynosi obecnie wymierne korzyści – dodała.