Wodorowe mercedesy tylko dla Niemców i Japończyków

Pierwsze egzemplarze wodorowych samochodów Mercedes-Benz GLC F-Cell trafią do klientów flotowych do końca października. Pojazdy będą wynajmowane w ramach pilotażowego projektu, a ich produkcja ruszyła - poinformował przedstawiciel firmy Holger Richter.

Zdaniem koncernu testy w warunkach drogowych pozwolą usprawnić technologię ogniw paliwowych. Mercedes-Benz GLC F-Cell łączy technologię ogniw paliwowych z baterią, którą można naładować w sposób konwencjonalny. Dzięki temu kierowca nie jest uzależniony od infrastruktury tankowania wodorem.

Miesięczne wypożyczenie samochodu będzie kosztować 799 euro. Po zakończeniu okresu trwania umowy pojazdy będą zwracane producentowi.

Rozmówca PAP podkreślił, że Mercedes-Benz pracuje nad wieloma rodzajami napędów, ponieważ „na razie nie wiadomo dokładnie jak kształtować się będzie przyszłość rynku motoryzacyjnego”.

Myśląc o przyszłości badamy każdy segment. Tak powstał model wodorowy GLC zasilany ogniwami paliwowymi. Posiada on znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania niż to miało miejsce w naszym poprzednim pojeździe tego typu - klasie B (z 2010 r.). Ze względu na problemy z infrastrukturą wprowadziliśmy baterię plug-in (13,5 kWh). Możliwość ładowania prądem nie tylko zwiększa zasięg, ale również pozwala w sytuacji kryzysowej dojechać do stacji tankowania wodorem. Założyliśmy, że prąd z baterii wykorzystywany jest do napędzania pojazdu na krótkich dystansach np. w drodze z domu do pracy. Natomiast ogniwa paliwowe służą w trasach. Łączny zasięg pojazdu to ok. 470 km - podkreślił Richter.