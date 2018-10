Morawiecki: S&P uwierzył w uszczelnienie podatków

Decyzja S&P o podwyższeniu ratingu Polski oznacza przyciągnięcie większej liczby inwestorów, bezpieczeństwo na rynkach finansowych, niższe koszty obsługi długu; przez to więcej środków możemy przeznaczyć na nasze programy rozwojowe - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W piątek wieczorem agencja S&P Global Ratings podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej do „A-” z BBB+”. Dodano, że perspektywa ratingu jest stabilna.

Morawiecki przyznał, że nie jest „za bardzo” zaskoczony decyzją agencji S&P.

Czytaj też S&P podwyższa rating Polski

Przypomniał, że wcześniej ta sam agencja obniżyła nam rating.

Dla mnie to jest taki znak drogowy. To +A+ to jest znak drogowy, że idziemy we właściwym kierunku przede wszystkim z perspektywy polskich rodzin, polskich obywateli. Jestem daleki też od jakiegoś triumfalizmu. W tym sensie, że jest to potwierdzenie - no powiedzmy to sobie delikatnie - przez instytucje, które nie były za bardzo sprzyjające, czy nie są za bardzo sprzyjające naszemu rządowi, bo my naruszyliśmy tyle interesów, że rzeczywiście te zagraniczne instytucje też czasami nie za bardzo za nami przepadają - ocenił szef polskiego rządu.