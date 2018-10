Będzie 10 mln pasażerów w Radomiu

Zwiększenie przepustowości portu w Radomiu do 10 mln pasażerów jest wielką sprawą; miasto stoi przed wielką szansą, by swój rozwój przełożyć na życie mieszkańców - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas podpisania uzgodnienia ws. zarządzania lotniskiem w Radomiu przez „Porty Lotnicze”.

Premier wziął udział w uroczystości podpisania oświadczenia ws. uzgodnienia Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” jako zarządzającego lotniskiem Radom Sadków. Oświadczenie zostało podpisane przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda oraz wiceszefa MON i kandydata na prezydenta Radomia Wojciecha Skurkiewicza.

To jest wielka przyszłość dla Radomia. Zwiększenie przepustowości portu, czy zbudowanie tego portu do wielkości zdolnej do przyjęcia 10 mln pasażerów, portu, który będzie spójny z rozwojem, koncepcją infrastruktury lotniczej, komunikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej - jest dla Radomia wielką sprawą - mówił szef rządu. - To, co udało się tutaj zrobić, podpisanie tej pierwszej umowy i wielka, potężna inwestycja, którą minister Wojciech Skurkiewicz tutaj dla Radomia przyprowadził, wielkości ponad 1 mld zł, jest bardzo ważna z punktu widzenia tworzenia realnych miejsc pracy - dodał Morawiecki.

W opinii szefa rządu Radom stoi przed wielką szansą, żeby swój rozwój przełożyć na życie mieszkańców. Dodał, że chodzi o to, by mieszkańcy Radomia wykorzystywali bardzo dobre położenie miasta. „W końcu nie tak daleko do Warszawy, Łodzi, Krakowa czy Kielc. To musi być wielka przewaga Radomia” - podkreślił premier.

Dodał, że „bardzo ważnym elementem infrastruktury dla całego Radomia” są także nowe linie kolejowe, które „teraz remontujemy i przyspieszamy z nimi”. Chodzi o modernizację linii kolejowej z Warszawy do Radomia, która ma zakończyć się w najbliższych latach.

Wild podkreślił, że „dziś rzeczywiście jest szczególny dzień - dzień, który jest zwieńczeniem wielomiesięcznych negocjacji, ustaleń i pracy”.

Jest to jednocześnie początek dosyć istotnych, bardzo dobrych zmian dla całego regionu, nie tylko dla samego Radomia - dodał.

Jak wskazał, port w Radomiu będzie w stanie odciążyć lotnisko Chopina. Dodał, że rozbudowa sieci drogowej i kolejowej może zapewnić dojazd na lotnisko w Radomiu w ciągu godziny.

To staje się bardzo atrakcyjną alternatywą dla innych form podróżowania - ocenił.

Wild przekonywał, że to bardzo dobra „decyzja inwestycyjna”, na której zyskają mieszkańcy Radomia i Mazowsza. Powiedział, że w koncepcji przygotowania Centralnego Portu Komunikacyjnego przewidziane zostało połączenie kolejowe pomiędzy CPK a Radomiem, które umożliwi dojazd w 35 minut.

Również ta inwestycja sprawi gigantyczny impuls rozwojowy dla całego regionu - zaznaczył.

W opinii Skurkiewicza to historyczny moment dla Radomia.

Od dziś rozpoczynamy dynamiczny rozwój nie tylko Radomia, ale całego regionu radomskiego - wskazał.

Inwestycja, która - jak mówił - „pochłonie miliard złotych i podniesie rangę, podniesie Radom, region na zupełnie inny poziom - poziom rozwoju infrastrukturalnego, poziom, który przysługuje tym największym miastom”.

Spełniają się marzenia wielu radomian, wręcz pokoleń naszych rodaków - powiedział.

MS, PAP