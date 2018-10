Lotnisko w Radomiu kupione. Cena robi wrażenie!

Za 12,7 mln zł Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kupiło w sobotę radomskie lotnisko. Kilka godzin później, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, podpisano uzgodnienia ws. zarządzania lotniskiem w Radomiu przez „Porty Lotnicze”.

Jak poinformował na konferencji prasowej w Radomiu prezes PPL Mariusz Szpikowski umowa o sprzedaży radomskiego lotniska została podpisana w obecności notariusza w sobotę rano w siedzibie PPL.

Kwota jest publicznie znana - to 12,7 mln zł - powiedział Szpikowski.

Jak zaznaczył, „dzięki zawarciu umowy o sprzedaży możliwe było wyznaczenie PPL - przez wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza oraz ministra Mikołaja Wilda, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - jako zarządzającego portem w Radomiu. Uzgodnienia w tej sprawie podpisano w sobotę w Radomiu”.

W opinii premiera Mateusza Morawieckiego Radom stoi przed wielką szansą, żeby swój rozwój przełożyć na życie mieszkańców. Dodał, że „bardzo ważnym elementem infrastruktury dla całego Radomia” są także nowe linie kolejowe, które „teraz remontujemy i przyspieszamy z nimi”. Chodzi o modernizację linii kolejowej z Warszawy do Radomia, która ma zakończyć się w najbliższych latach.

Wild zaznaczył z kolei, że port w Radomiu będzie w stanie odciążyć lotnisko Chopina. Dodał, że rozbudowa sieci drogowej i kolejowej może zapewnić dojazd na lotnisko w Radomiu w ciągu godziny.

To staje się bardzo atrakcyjną alternatywą dla innych form podróżowania - ocenił.

Wild przekonywał, że to bardzo dobra „decyzja inwestycyjna”, na której zyskają mieszkańcy Radomia i Mazowsza. Powiedział, że w koncepcji przygotowania Centralnego Portu Komunikacyjnego przewidziane zostało połączenie kolejowe pomiędzy CPK a Radomiem, które umożliwi dojazd w 35 minut.

W opinii Skurkiewicza to historyczny moment dla Radomia.

Inwestycja, która - jak mówił - „pochłonie miliard złotych i podniesie rangę, podniesie Radom, region na zupełnie inny poziom - poziom rozwoju infrastrukturalnego, poziom, który przysługuje tym największym miastom”.

Wiceszef MON pytany o przyszłość wojska, które jest współużytkownikiem radomskiego lotniska, odpowiedział, że: „wojsko było, jest i będzie związane z Radomiem”.

Szpikowski poinformował, że ze wstępnych szacunków wynika, iż w pierwszej fazie inwestycja na radomskim lotnisku pochłonie ok. 425 mln zł.

Spowoduje to powstanie terminala o powierzchni ok. 30 tys. m kw., 11 stanowisk postojowych, 9 bramek i miejsc parkingowych na ok. 3,5 tys. pasażerów - stwierdził prezes PPL.