Szewczak: Wyłudzenia VAT to świadoma robota PO-PSL

Ekipa PO i PSL z pełną świadomością doprowadziła do gigantycznych wyłudzeń podatku VAT - powiedział wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz Szewczak (PiS).

Jego zdaniem świadczą o tym dwa ujawnione ostatnio dokumenty: pierwszy to nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 1 kwietnia 2011 roku. Wprowadza ona dwuletnie zwolnienie z podatku VAT dla firm, które nie mają siedziby w Polsce.

Spółki te rejestrowały się w Polsce tylko po to, by przywieść towar kupiony z zerową stawką VAT za granicą, sprzedać go i wyłudzić podatek - twierdzi Szewczak.