Najszybciej drożeją mieszkania nad morzem

Na rynku wtórnym najbardziej drożeją mieszkania nad morzem - powiedział analityk rynku nieruchomości Home Broker Marcin Krasoń. Jak dodał, czas wzrostów powoli kończy się i w przyszłym roku ceny mieszkań nie będą już rosły.

Najbardziej dynamiczny wzrost obserwujemy w Gdańsku - powiedział Krasoń. - Coraz więcej osób kupuje mieszkania w celach inwestycyjnych w pobliżu morza, a rynek pierwotny nie jest w stanie zaoferować tylu nieruchomości - zauważył ekspert.

Jak wyliczył Krasoń (na podstawie danych NBP) średnia transakcyjna cena metra kwadratowego mieszkania w Gdańsku w II kwartale 2018 roku była o 8,8 proc. wyższa niż rok wcześniej. Za m kw. płacono średnio 6 tys. 563 zł (rok wcześniej 6 tys. 30 zł). Obliczenia Home Broker pokazują, że w ciągu trzech ostatnich lat m kw. mieszkania nad morzem zdrożał blisko 30 proc. (w II kw. 2015 roku płacono 5 tys. 113 zł za m kw.)

Dla porównania Home Broker podaje średnie transakcyjne ceny m kw. w Warszawie: wzrosła ona w ciągu trzech lat o 9,1 proc. (do blisko 8 tys. zł). We Wrocławiu w tym samym czasie m kw. mieszkania zdrożał o 18,8 proc. (do 6 tys. 77 zł).

Zdaniem Krasonia ceny w Gdańsku zdrożały najbardziej z powodu „popularności rynku wtórnego”.

Lokale w pasie nadmorskim cieszą się dużą popularnością, ponieważ mają duży potencjał zysku z najmu krótkoterminowego, który w ostatnich kwartałach mocno zyskuje w Polsce - podał Krasoń. - W zbiorze danych transakcyjnych sprzedanych mieszkań jest coraz więcej drogich mieszkań - dodał.

Krasoń przypomniał, że „ceny mieszkań rosną od kilku lat, jednak jesteśmy już blisko końca tego procesu”.

W przyszłym roku dojdziemy do chwili, w której stawki przestaną rosnąć - podsumował.

Jak informuje GUS, od stycznia do sierpnia 2018 r. rozpoczęto budowę 154 tys. 495 mieszkań, tj. o 7,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym czasie oddano do użytkowania 114 tys. 802 mieszkania, tj. o 4,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Deweloperzy oddali do użytkowania 68 tys. 495 mieszkań, a inwestorzy indywidualni 43 tys. 531 mieszkań (odpowiednio o 8,1 proc. i 0,2 proc. więcej niż od stycznia do sierpnia ub. roku). W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,6 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w okresie ośmiu miesięcy 2018 r., z czego deweloperzy wybudowali 59,7 proc., a inwestorzy indywidualni 37,9 proc. mieszkań.

Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1 tys. 289 wobec 1 tys. 357) oraz społecznym czynszowym (651 mieszkań wobec 1 tys. 093), natomiast więcej w komunalnym (751 mieszkań wobec 701) i zakładowym (85 mieszkań wobec 62).

Jak informuje GUS od stycznia do sierpnia 2018 r. z liczby 154 tys. 495 mieszkań, których budowę rozpoczęto, deweloperzy rozpoczęli budowę 89 tys. 113 mieszkań, a inwestorzy indywidualni 61 tys. 613 mieszkań.

Więcej mieszkań, których budowę rozpoczęto (w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku) odnotowano w budownictwie spółdzielczym (1 tys. 709 mieszkań wobec 1 tys. 641) oraz w pozostałych formach budownictwa (2 tys. 60 mieszkań wobec 1 tys. 759).

PAP, MS