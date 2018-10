Kwieciński: Polska to bezpieczna i atrakcyjna przystań

** Dynamiczny i zrównoważony wzrost gospodarczy, historycznie niski poziom bezrobocia, a przede wszystkim zadowolenie Polaków, wysoko oceniających swoją sytuację ekonomiczną dowodzą, że rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przynosi oczekiwane efekty. Dostrzegają to również agencje ratingowe i wskazują na wysoką wiarygodność polskiej gospodarki – mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Dla mnie, jako ministra odpowiedzialnego za rozwój, decyzje S&P i Fitch Ratings to duża satysfakcja i potwierdzenie, że utrzymujemy właściwy kurs rozwoju naszego kraju. Podwyższenie ratingu przez S&P z BBB+ do A- i utrzymanie na podobnym poziomie przez Fitch, potwierdza stabilne podstawy naszej gospodarki i dobre perspektywy dalszego jej rozwoju. To kolejny po niedawnym wdrożeniu decyzji FTSE Russell, włączającej nasz rynek kapitałowy do grupy najwyżej rozwiniętych, bardzo pozytywny i czytelny sygnał dla inwestorów. Polska to dla was bezpieczna i atrakcyjna przystań. Jestem przekonany, że zmiany prawnego otoczenia i poprawa warunków inwestowania w naszym kraju, w połączeniu z tymi rekomendacjami, przełożą się na wzmożony napływ kapitału, zwłaszcza w sektorach proinnowacyjnych i wymagających wysokich technologii oraz wpłyną na zwiększenie inwestycji – powiedział Kwieciński.