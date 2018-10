Tygodnik „Sieci”: Roman, prowadź nas do boju!

Żenujący występ prezydenta Legionowa, któremu kandydatki w wyborach kojarzyły się głównie z seksem, wywołał burzę. Prostackie dowcipy Romana Smogorzewskiego prowokują do zadania pytań o prawdziwe oblicze Platformy Obywatelskiej i jej lokalnych działaczy – pisze Konrad Kołodziejski w najnowszym numerze tygodnika „Sieci”.

Publicysta tygodnika „Sieci” komentuje skandaliczne zachowanie prezydenta Legionowa podczas konwencji w dniu 24 września, na której przedstawiano kandydatów lokalnego Porozumienia Samorządowego w nadchodzących wyborach. Żenujący występ Romana Smogorzewskiego wywołał prawdziwą burzę, kiedy dwa tygodnie później ujawniono w mediach nagrania z konwencji.

Porozumienie Samorządowe to formalnie koalicja zrzeszająca mieszkańców, jednak blisko związana, choćby przez osobę Smogorzewskiego, z Platformą Obywatelską. Kandydatów osobiście prezentował prezydent miasta. Licznie zebrani widzowie i goście – wśród nich rzecznik prasowy PO poseł Jan Grabiec – stali się uczestnikami żenującego spektaklu. Smogorzewski, najwyraźniej przeceniając własne siły, postanowił się zabawić w stand-upera. Pokpiwszy chwilę z urody i imion kandydatów na radnych („Boże, dzieci są takie brzydkie”, „Emil? Kto ci dał tak na imię?”), zajął się wnikliwą oceną kandydatek. „Jest z tobą taki kłopot, bo jesteś trochę za ładna… Masz wiele innych walorów” – mówił o jednej. Kolejną zaprosił na scenę słowami: „No i pani od seksu… Przepraszam, ale tak mi się pani kojarzy”. Wezwane na podium kandydatki, słysząc te „komplementy”, spuszczały wstydliwie głowy i podśmiewały się jak podlotki. Smogorzewski również był bardzo rozbawiony i co chwila kompulsywnie chichotał. „Tutaj mamy dwie, najbardziej chyba aktywne… Powiedziałbym, że napalone” – przedstawiał publiczności następne panie. I tak dalej w tym samym stylu. Gdy wreszcie skończył, na scenę energicznie wkroczył uśmiechnięty poseł Grabiec i – jak gdyby nigdy nic – wręczył Smogorzewskiemu szablę, aby ten poprowadził swoją „napaloną” ekipę do zwycięskiego boju – relacjonuje Kołodziejski.

Zdziwienie może budzić fakt, że zachowanie Smogorzewskiego nie spotkało się falą krytyki środowisk feministycznych oraz liberalnych mediów.

Dotyczy to dyżurnych agitatorek feminizmu takich jak Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka i różne inne aktywistki „czarnych marszów”, jak również feministycznych koalicjantek PO: Barbary Nowackiej i Katarzyny Lubnauer. Obie panie nie wykrztusiły z siebie słowa poważniejszej krytyki. Mówiąc szczerze, zdziwiłbym się, gdyby się na to odważyły. Przecież zarówno pani Lubnauer, jak i pani Nowacka nie przystąpiły do koalicji z PO, aby walczyć o równość i szacunek dla kobiet. A w każdym razie nie był to najważniejszy powód. Głównym powodem jest walka z PiS i tej walce podporządkowane jest wszystko, również feministyczne postulaty. Najpierw trzeba wziąć władzę, pokonać (a może – jak chce prof. Sadurski – zdelegalizować) PiS, a dopiero później będzie czas na wprowadzanie w życie liberalno-lewicowej agendy. Mizogiński występ prezydenta Legionowa to – z tego punktu widzenia – zaledwie drobny incydent w wojnie z „pisowskim reżimem” – komentuje Kołodziejski.