Ukraina gotuje się do walki o Morze Azowskie

Ukraina musi być przygotowana do obrony przed agresją ze strony Rosji na Morzu Azowskim - oświadczył w niedzielę, w Dniu Obrońcy Ukrainy, prezydent tego kraju Petro Poroszenko.

Przygotowujemy się do odparcia rosyjskiej agresji na Morzu Azowskim. Musimy trzymać rękę na pulsie - powiedział Poroszenko podczas ceremonii zaprzysiężenia kursantów Liceum Wojskowego im. Iwana Bohuna.

Poroszenko przypomniał, że w piątek obserwował manewry sił obrony wybrzeża w Mariupolu. Jak zaznaczył, przekonał się tam o wysokim poziomie wyszkolenia żołnierzy z uczestniczących w nich jednostek.

Ukraińska Państwowa Służba Graniczna podała pod koniec września, że od kwietnia Rosja zatrzymała na Morzu Azowskim ponad 150 zagranicznych jednostek, które płynęły do portów Ukrainy. Kostiantyn Jelisiejew, główny doradca ds. polityki zagranicznej i zastępca szefa administracji prezydenta Poroszenki, mówił przed kilkoma dniami w Brukseli, że Rosjanie kontrolują nawet statki, które znajdują się tuż u ukraińskich wybrzeży.

Zatrzymań dokonywano na mocy porozumienia o współpracy i wspólnym korzystaniu przez Ukrainę i Rosję z Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej. Ukraińscy parlamentarzyści wystąpili z wnioskiem do prezydenta, by to porozumienie wypowiedział.

W połowie września Państwowa Służba Graniczna poinformowała o wysłaniu kilkuset przedstawicieli służb specjalnych do pododdziałów na morzach Azowskim i Czarnym w celu przeciwdziałania poczynaniom Rosji.

Wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zatwierdziła szereg działań na rzecz obrony interesów Ukrainy na obu tych akwenach. Biuro prasowe podało, że Kijów zamierza zwiększyć swą obecność wojskową w regionie, rozmieszczając tam broń precyzyjną.

Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy Kurt Volker powiedział kilka tygodni temu, że USA są gotowe przekazać Ukrainie dodatkową broń w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej wybrzeża morskiego w warunkach, gdy Moskwa stara się „zwiększyć swą dominację” na Morzu Azowskim.

Dzień Obrońcy Ukrainy przypada w obchodzone 14 października święto religijne Opieki Matki Boskiej, zwanej na Ukrainie Pokrową. Jest to także Dzień Ukraińskiego Kozactwa; 14 października uznawany jest również za dzień utworzenia UPA.

