P. Jaki w Madrycie porozmawia o metrze

Dziś Patryk Jaki w ramach rundy spotkań zagranicznych spotka się z byłym burmistrzem stolicy Hiszpanii. Spotkanie ma być poświęcone przede wszystkim wymianie doświadczeń w budowie metra – władze Madrytu osiągnęły mistrzowski poziom w budowaniu podziemnej miejskiej kolei.

José María Álvarez del Manzano y López del Hierro pełnił funkcję burmistrza w latach 1991-2003; w trakcie jego rządów kolej podziemna w Madrycie rozwijała się w rekordowym tempie. Burmistrz hiszpańskiej stolicy „w jedną kadencję budował ok. 50 km metra. PO w Warszawie buduje w zawrotnym tempie ok. 3 km na jedną kadencję” – zwrócił uwagę we wpisie na Fb kandydat na prezydenta Warszawy już po przylocie do Madrytu w niedzielę. Swój wpis Jaki opatrzył też jakże wymownym hasztagiem - #NieMówcieŻeSięNieDa. W latach 1995-1999 w Madrycie oddano do użytku aż 56 km nowych tuneli i 37 stacji. Stolica Hiszpanii ma jeden z największych systemów podziemnej kolei na świecie.

Jak można przeczytać na stronie internetowej madryckiego metra, jego sieć ma obecnie 293 km i 300 stacji i wciąż się rozwija. „Nad tym, żeby ponad 2 miliony osób mogły korzystać z codziennych przejazdów w najbardziej komfortowy, szybki i bezpieczny sposób, pracuje ponad 7 tys. pracowników metra” – wskazano na stronie www.metromadrid.es

Dlatego dzisiejsze spotkanie Patryka Jakiego ma być poświęcone wymianie doświadczeń z Hiszpanami, zaliczającymi się do światowej czołówki liderów w dziedzinie budowy podziemnej infrastruktury kolejowej.

Skalę doświadczenia Hiszpanów w tej branży może poświadczyć fakt, że metro ruszyło w Madrycie oficjalnie 17 października…. 1919 roku. Tego dnia podziemną kolej otworzył uroczyście król Alfons XIII. Najstarsza, pierwsza linia, liczyła 3,48 km i miała 8 stacji. Przejazd całej trasy zajmował 10 minut, co wówczas było nieporównywalne z jakimkolwiek naziemnym środkiem transportu. Do użytku pasażerów linię tę oddano 31 października tego samego roku.

Uzupełnieniem programu dzisiejszej wizyty Patryka Jakiego w stolicy Hiszpanii ma być spotkanie z p. Ambasador RP Marzenną Adamczyk. Nie ulega wątpliwości, że polskie służby dyplomatyczne mogą stać się w niedalekiej przyszłości ważnym ogniwem współpracy między Warszawą i Madrytem w obszarze szybkiej budowy nowoczesnych linii metra. W związku z zadeklarowaną i planowaną przez Patryka Jakiego budową trzeciej I czwartej linii metra, odbył on już spotkanie z szefostwem metra w Sofii, gdzie kolej podziemną buduje się też w o wiele szybszym tempie niż w stolicy Polski.