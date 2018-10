Poseł Serafin z PSL brał i prał miliony

Puls Biznesu prześwietlił akta Władysława Serafina oskarżonego o wyłudzanie kredytów i pranie pieniędzy. Proces byłego posła PSL i prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych rozpoczął się przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga

Władysława Serafin oskarżony został o popełnienie 102 przestępstw. Swoją przestępczą działalność rozpoczął w 2010 roku. Wyłudził ze SKOK w Wołominie trzy pożyczki o łącznej wartości 3,6 mln zł. Poza kredytami na siebie, kolejne 3 mln zł wziął na tzw. „słupy”, czyli podstawione osoby. Brał także udział w praniu 21 mln złotych.

Serafin przyznaje się jedynie do przedstawienia na potrzeby własnych kredytów nieprawdziwych zaświadczeń o dochodach. To jednak usprawiedliwia „wyższą koniecznością” przeznaczając je na spłatę zobowiązań kierowanego przez siebie związku kółek rolniczych. Zdaniem oskarżonego reszta zarzutów to wynik gry politycznej.

Były poseł zapowiada, że udowodni swoją niewinność. Grozi mu do 15 lat więzienia.

AR/PB