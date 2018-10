Tłok na polskim niebie

Polska ma trzykrotnie wyższy wzrost natężenia ruchu lotniczego niż europejska średnia - poinformował p.o. prezesa PAŻP Janusz Janiszewski. Dodał, że wzrosła też punktualność samolotów obsługiwanych przez polskie służby kontroli lotów.

Od stycznia do końca sierpnia tego roku odnotowaliśmy w naszej przestrzeni powietrznej 11 proc. wzrost natężenia ruchu lotniczego w porównaniu do 2017 r. - powiedział Janiszewski.

Jak dodał, dane za osiem miesięcy tego roku pokazują, że dla Europy ten wzrost średnio wynosi 3 proc. - 3,5 proc.

Obserwujemy, że dla naszego kraju dynamika wzrostu natężenia ruchu lotniczego - czy to pasażerskiego, czy to w ujęciu operacji lotniczych, czyli startów lub lądowań samolotów, a także przelotów nad polską przestrzenia powietrzną - cały czas jest na bardzo wysokim poziomie - trzykrotnie wyższym, niż w Europie - wyjaśnił.

Dodał, że dane te są lepsze, niż wskazywały na to prognozy dla Polski przygotowane przez Eurocontrol (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej - to międzyrządowa organizacja, której Polska jest członkiem). Zgodnie z tymi prognozami, wzrost ruchu w Polsce w tym roku miał wynieść miedzy 6,7 proc. a 8,4 proc. rok do roku.

Z danych PAŻP wynika, że od stycznia do sierpnia br. agencja obsłużyła 587 tys. operacji lotniczych, wobec ponad 528 tys. w analogicznym okresie ub.r.

W ocenie Janiszewskiego, przyszły rok będzie podobny do 2018 r.

Szacujemy, że te przyrosty będą w okolicach 10 proc. - powiedział. Przy wzroście natężenia ruchu pasażerskiego, udaje nam się zmniejszyć czas opóźnień na jedną operację lotniczą, czyli startu lub lądowania samolotu. Oznacza to, że cały czas produktywność naszych kontrolerów ruchu lotniczego, służb operacyjnych jest na jednym z najwyższych poziomów w Europie. Przypomnę, że według prognoz Eurocontrol, tego lata dla Europy średnie opóźnienie miało wynieść około 1 minutę. Tymczasem było to prawie 2 minuty. Z powodu m.in. strajków francuskich kontrolerów ruchu lotniczego, w wakacje były loty opóźnione nawet ponad 3 godziny. W Polsce średnie opóźnienie tego lata wyniosło 0,26 minuty na jedną operacją lotniczą. Nasz kraj na tle Europy jest liderem, jeśli chodzi o redukcję opóźnień - tłumaczy szef PAŻP.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego, którzy pełnią służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Każdego dnia średnio obsługują około 2,5 tys. lotów, a rocznie około miliona. PAŻP jest także odpowiedzialna za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za zaawansowaną infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

SzSz (PAP)