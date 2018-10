Kabaret! PO chce usłyszeć jak państwo zarabia na VAT

Wyjaśnień minister finansów Teresy Czerwińskiej w sprawie zapewnienia dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego - domagają się politycy PO. Chcą, by Czerwińska przedstawiła taką informację na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.

Składamy wniosek do komisji finansów publicznych, by w nadzwyczajnym trybie art. 152 zajęła się ona zaniedbaniami rządu PiS w zakresie zapewnienia dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego. Żądamy wyjaśnień w kwestii wprowadzania rejestru faktur online, zaniedbań w tym zakresie, poboru podatku od paliw. Chcemy też rozmawiać na temat demontażu administracji publicznej” - poinformował na briefingu w Sejmie poseł PO Janusz Cichoń.

Mówił, że chciałby, aby szefowa MS wyjaśniał m.in. sprawę rejestru faktur, umożliwiającego wystawianie faktur za pośrednictwem serwera ministra finansów. Gdyby taki rejestr powstał - mówi poseł PO - oznaczałoby to, że w obiegu gospodarczym i podatkowym „byłyby tylko takie faktury, które byłyby zarejestrowane w rzeczywistym czasie, w momencie ich wystawiania na tym serwerze”.

Jak zauważył prace nad tym rejestrem prowadzono jeszcze za czasów rządów PO i PSL. Dodał, że resort finansów zapowiadał, że zostaną one ukończone najpierw do końca 2016 r, potem - w 2017 r., aż wreszcie zapowiedzi wskazywały na połowę roku 2018r. „Rejestru nadal nie ma” - podkreślił polityk PO.

Według niego brak rejestru powoduje, że budżet państwa każdego miesiąca traci 3 mld zł, bo o tyle - jak przekonywał - można by było dzięki niemu ukrócić wyłudzenia podatku VAT. Cichoń zaznaczył, że zaniedbania MF dotyczą też poboru od paliw.

Jarosław Urbaniak (PO) ocenił, że „reforma Krajowej Administracji Skarbowej wyrzuciła z pracy najbardziej doświadczonych urzędników”.

Według niego „ciekawą sprawą w tym kontekście jest przypadek Leszka Bieleckiego, aktualnego dyrektora izby administracji skarbowej w Lublinie”.

To człowiek, który wyrzucał z pracy, a teraz kandyduje do Sądu Najwyższego, do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że gdy zostanie sędzią SN, będzie rozpatrywał kasacje tych wszystkich spraw, które urzędnicy skarbowi wygrali w sądach pierwszej i drugiej instancji - zaznaczył Urbaniak.