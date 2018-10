Latarnia uliczna ładowarką aut elektrycznych

Politechnika Lubelska i spółka PGE Dystrybucja współpracują przy budowie stacji wykorzystującej infrastrukturę oświetleniową - czytamy w Business Insider

Jedną z największych przeszkód w rozwoju elektromobilności jest niewielka publiczna sieć punktów ładowania. Samochody elektryczne mają coraz większe zasięgi, mimo to kluczową zachętą do ich zakupu obok upustów cenowych jest zapewnienie kierowcom dostępu do szybkich ładowarek.

Nad kolejnym rozwiązaniem tego problemu pracują również polscy inżynierowie. Na szczególna uwagę zasługują projekty, w których wykorzystać można już istniejącą infrastrukturę sieci elektrycznej.

Politechnika Lubelska i spółka PGE Dystrybucja współpracują przy budowie stacji do dwukierunkowego ładowania pojazdów elektrycznych połączonej, która będzie wykorzystywała infrastrukturę oświetleniową.

