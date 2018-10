Klasyka odkryta na nowo

Orkiestra Polish Art Philharmonic, pod batutą Michaela Maciaszczyka na nowo odkrywa przed publicznością Cztery pory roku Antonio Vivaldiego.

Agencja artystyczna All Muses zaprasza wszystkich melomanów na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, podczas którego wystąpią oklaskiwana w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Europy orkiestra Polish Art Philharmonic pod batutą światowej sławy dyrygenta i skrzypka Michaela Maciaszczyka oraz wielokrotnie nagradzany gitarzysta Krzysztof Meisinger.

Podczas jesiennej trasy koncertowej muzycy na nowo odkrywają przed publicznością Cztery pory roku Antonio Vivaldiego, a miłośnicy dobrej muzyki mogą poznać ten utwór w brzmieniu nowatorskim, ale jednocześnie respektującym ducha oryginału. Multimedialna oprawa koncertów pozwala słuchaczom odczuć Cztery pory roku wszystkimi zmysłami.

Orkiestra we wrześniu zagrała już w Poznaniu, w październiku zaprasza na dwa koncerty:

Szczecin - 23.10.2018 r. godz. 19:30 – Sala Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej Gdańsk - 24.10.2018 r. godz. 19:30 – Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina

Myślenicki fenomen

Mimo niedługiego jeszcze stażu działająca w Myślenicach orkiestra ma już na koncie międzynarodowe sukcesy. Zagraniczna kariera tej muzycznej formacji nabrała rozpędu w 2014 roku, gdy funkcję Dyrektora Artystycznego objął znany skrzypek i dyrygent Michael Maciaszczyk. Pod jego batutą Polish Art Philharmonic zawitała do najbardziej prestiżowych sal koncertowych Europy. Warto podkreślić, że to jak dotąd jedyna polska orkiestra, która trzykrotnie w jednym sezonie artystycznym wystąpiła w złotej sali Musikverein w Wiedniu. To również pierwsza polska orkiestra grająca w drezdeńskim Kulturpalast. Owacje na stojąco wieńczyły występy muzyków także w innych szanowanych przez melomanów miejscach, takich jak choćby poczdamska Nikolaisaal. O Maciaszczyku i jego muzykach w superlatywach pisały m.in.: Mitteldeutsche Zeitung, Musikjournal czy Torgauer Zeitung. Imponująco prezentuje się lista artystów, z którymi Polish Art Philharmonic dotąd występowała i nagrywała. Są wśród nich m.in. zdobywcy Grammy – Randy Brecker, Włodek Pawlik czy Gast Waltzing.

Tournée pełne niespodzianek

Głównym punktem programu jesiennego tournée jest interpretacja arcydzieła Vivaldiego Cztery pory roku. Nosi ona silne autorskie piętno Maciaszczyka, dla którego dzieło Vivaldiego jest czymś więcej niż tylko kwintesencją barokowej klasyki. Patrzy on na nie bowiem przez pryzmat własnych pozamuzycznych inspiracji, które czerpie z malarstwa, rzeźby, teatru, literatury i poezji.

Chcąc podkreślić i wzmocnić charakter utworu Vivaldiego, specjalnie na trasę koncertową przygotowane zostały wizualizacje multimedialne wyświetlane podczas każdego koncertu. Kolejną atrakcją będzie stworzony przez Kasię Raw i dedykowany właśnie Czterem porom roku zapach, stworzony z naturalnych, aromatycznych olejków, które pozwolą pobliczności poczuć podczas koncertu jesienny wiatr, mroźną zimę, świeżość wiosny i orientalne lato. Widzowie usłyszą także polskie tłumaczenie sonetów, których autorstwo przypisywane jest Vivaldiemu.

Staramy się stworzyć niezwykłe i niezapomniane, nie tylko muzycznie, wydarzenie. Naszą intencją jest pokazanie, że dawna sztuka jest w dalszym ciągu atrakcyjna, może się płynnie łączyć z obecnymi czasami i w dalszym ciągu zaskakiwać i zachwycać! – mówią organizatorzy.

Cztery pory roku są jednym z najmocniej eksploatowanych dzieł muzyki klasycznej. Doczekały się wersji jazzowych, rockowych i elektronicznych. Aranżowano je na tradycyjne instrumenty chińskie, indyjskie czy japońskie. Interpretacja M. Maciaszczyka zamiast unowocześniać brzmienie i eksperymentować z rytmiką, powraca do korzeni. Podkreśla plastyczny wymiar dzieła. Czyli to, co zostało zapisane w oryginale przez samego kompozytora, a co nie zawsze bywa dostrzegane przez jego współczesnych interpretatorów.

Jako muzyk nie chcę powielać schematów, interesuje mnie ciągły rozwój i poszukiwanie nowych horyzontów. Jednocześnie mam wielki szacunek do kompozytora i jego dzieła – podkreśla dyrygent.

Trasie koncertowej towarzyszy wydanie albumu muzycznego pt. The Four Seasons. Okładkę płyty ozdobi jeden z trzech, namalowanych specjalnie dla tego projektu, obrazów wybitnego artysty Edwarda Dwurnika. Będzie można nabyć go podczas koncertów, w sklepach muzycznych oraz na stronie internetowej sklepallmuses.com

Podczas koncertów zabrzmią nie tylko Cztery pory roku, ale też inna oklaskiwana w wiedeńskiej Musikverein kompozycja – Trzy obrazy autorstwa Janusza Bieleckiego. Dzieła tego krakowskiego kompozytora znajdują się w repertuarze uznanych artystów i w programach prestiżowych sal koncertowych na całym świecie (między innymi w Palau de la Música Catalana w Barcelonie, Großer Saal Musikverein w Wiedniu, Sydney Opera House w Sydney oraz w największych filharmoniach w Polsce). Maestro Maciaszczyk zaprosił do współpracy przy tym projekcie również uznanego gitarzystę klasycznego – Krzysztofa Meisingera, który dopełni występ orkiestry programem bazującym na dziełach kompozytorów hiszpańskich.

Program koncertów:

Część I: Trzy obrazy (muz. Janusz Bielecki) w wykonaniu Polish Art Philharmonic Granada, Malagueña op. 165, Asturias (muz. I. Albéniz) oraz Oriental (muz. E. Granados) w wykonaniu Krzysztofa Meisingera oraz Polish Art Philharmonic Część II: Cztery pory roku (muz. Antonio Vivaldi) w opracowaniu i interpretacji Michaela Maciaszczyka oraz wykonaniu Polish Art Philharmonic

Planowane zakończenie koncertu godz. 21:45

Bilety do nabycia: https://www.ebilet.pl/klasyka/koncert/vivaldi/