Samorządy w 2019 r. będą miały o 20 mld zł więcej

W 2019 r. samorządy otrzymają o 20 mld zł więcej niż w 2015 roku - poinformował na poniedziałkowej konferencji wiceminister finansów Leszek Skiba. Dodał, że samorządy wojewódzkie dostaną zaś o 2,3 mld zł więcej.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślał, że obecny rząd dobrze traktuje samorządy i jeśli zleca im dodatkowe zadania, wiąże się to z większymi przekazywanymi środkami.

Dodał, że dodatkowe pieniądze - 20 mld zł więcej niż w 2015 roku - umożliwiają redukcję zadłużenia samorządów, wynoszącego 67 mld zł.

Te 20 mld zł jest to istotna wartość. Działania związane z uszczelnieniem, ze wzrostem gospodarczym, z polityką gospodarczą zmierzające do tego, żeby do budżetu i do budżetu samorządu terytorialnego trafiało więcej pieniędzy, jest to wielki wysiłek, który pozwala na to, żeby ograniczyć zadłużenie samorządów - tłumaczył Skiba.