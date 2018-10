Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

WIG20 i WIG zakończyły poniedziałkową sesję spadkami, mWIG40 nie odnotował istotnych zmian, a sWIG80 lekko zwyżkował. Liderami wzrostów wśród blue chipów są spółki energetyczne

WIG20 spadł na zamknięciu o 0,76 proc. do 2.170 pkt., WIG zniżkował o 0,51 proc. do 56.227 pkt., mWIG40 nie odnotował istotnych zmian (+0,01 proc.) i wyniósł 3.973 pkt., a sWIG80 zwyżkował o 0,25 proc. do 11.239 pkt.

Po burzliwych notowaniach z minionego tygodnia dzisiejsza sesja przyniosła obniżenie amplitudy wahań i uspokojenie sytuacji na parkietach. Indeksy pozostawały pod presją spadków w Azji i licznych negatywnych informacji, choć w Europie stopniowo popyt przejmował inicjatywę. Na GPW było z tym trudniej, mimo że nieoczekiwanie rating naszego kraju podniosła w piątek wieczorem agencja S&P - napisał w komentarzu Łukasz Bugaj, analityk z DM BOŚ. - Strata głównego indeksu w Warszawie sięgnęła 0,8 proc., ale obroty były skromne i w segmencie blue chipów ledwo przekroczyły 500 mln zł. Pod względem aktywności wyróżniały się tylko akcje PKO BP, ale jednocześnie nie mogło cieszyć ich zachowanie, które było najsłabsze ze wszystkich dużych spółek. Powodowało to, że banki były dzisiejszym główny hamulcowym, a to nie jest dobrym znakiem z uwagi na ich znaczenie dla koniunktury na GPW - dodał.

Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, szefa działu analiz Raiffeisen Brokers, kluczowym poziomem istotnym dla strony popytowej byłoby wyjście WIG20 ponad 2.200 pkt.

Około godz. 17.00, kiedy zakończyła się sesja na GPW, na zachodnich parkietach DAX, FTSE i CAC rosły o odpowiednio: 0,7 proc., 0,4 proc. oraz 0,1 proc.

Obroty akcjami wyniosły 631 mln zł, z czego 509 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów był PKO BP (160 mln zł). Kurs spółki zniżkował o 2,7 proc. i był to najmocniejszy spadek wśród blue chipów obok CD Projektu, którego wycena poszła w dół również o 2,7 proc.

Liderami wzrostów wśród blue chipów były z kolei spółki energetyczne: PGE (+3,4 proc.), Tauron (+2,8 proc.) oraz Energa (+2,3 proc.).

Najmocniejszy spadek wśród spółek z mWIG40 odnotowała Grupa Azoty, której wycena poszła w dół o 4,1 proc. Od początku roku notowania spółki spadły o ok. 63 proc.

O 5 proc. wzrósł kurs 11 bit studios.

11 bit studios podało w komunikacie, że podpisało z Guangzhou NetEase Computer System Company umowę dotyczącą dystrybucji gry „Children of Morta” w Chinach.

O 2,6 proc. w dół poszedł kurs Pfleiderera. Była to szósta spadkowa sesja z rzędu dla tej spółki, a jej notowania znajdują się na najniższym poziomie od sierpnia 2016 r.

Z kolei kurs GTC zniżkował czwartą sesję z rzędu i spadł w poniedziałek o 2,3 proc.

PAP Biznes, PAP, mw