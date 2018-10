Nagrody PAIH przyznane!

Święto polskiego biznesu - PAIH EXPO 2018 - zbliża się wielkimi krokami. Start projektu zainaugurowała Gala Nagród Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Nagrody w kategoriach inwestycyjnych i eksportowych przyznano w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Tegorocznymi laureatami zostało aż 14 polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw – m.in. Toyota Motor Poland, którą Agencja uhonorowała za całokształt działalności w Polsce

W ubiegłym roku ustawa o Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu usankcjonowała zmiany statutowe, zgodnie z którymi powstał nowy system promocji gospodarczej oparty na Zagranicznych Biurach Handlowych. Dziś sieć ZBH tworzy już blisko 60 rynków. Podsumowaniem prawie dwuletniej działalności ZBH będzie PAIH EXPO - pierwsze w Polsce edukacyjne forum inwestycyjno-eksportowe. Wydarzenie poprzedza odbywająca się 15 października w Warszawie gala nagród dla wyróżniających w 2018 roku się aktywnością eksporterów i inwestorów zagranicznych.

Rok 2018 ma dla nas wyjątkowe znaczenie. W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości planujemy zakończyć przebudowę systemu wsparcia ekspansji zagranicznej polskich eksporterów i inwestorów. Koszty, jakie przy tym ponieśliśmy był trzykrotnie niższe niż wartość inwestycji ściągniętych już do kraju przez Biura Handlowe PAIH. Dodatkowo, pracujemy dziś nad realizacją pozyskanych przez nasze ZBH projektów inwestycyjnych, które warte są łącznie ponad 350 mln euro – przekonywał podczas gali prezes PAIH, Tomasz Pisula.

PAIH uhonorowała aż dziewięć polskich firm za ponadprzeciętną dynamikę eksportu. Do tej pory laureat tej kategorii mógł być tylko jeden. Z kolei nagrody dla najlepszych inwestorów zostały przyznane w pięciu, tradycyjnych już, kategoriach.

Jak podkreślił wiceprezes PAIH Wojciech Fedko, handel zagraniczny to jeden z podstawowych czynników rozwoju kraju, a zadaniem PAIH - jako organizacji prorozwojowej - jest edukowanie polskiego biznesu i zachęcanie do większej aktywności poza Polską. – Niespełna 1/5 polskich biznesów działa w skali europejskiej, z czego zaledwie 14 proc. w skali światowej.

Na szczęście aż połowa z nich myśli o awansie do grona globalnych graczy. Chcemy te aspiracje przekuć na konkretny biznesplan dostosowany do realiów danego rynku, minimalizując ryzyko i bariery wejścia. Z satysfakcją przyznajemy nagrody naszym klientom, bo to oni przecierają szlaki dla polskiego biznesu na świecie – zaznaczył wiceprezes PAIH, Wojciech Fedko.

Jedną z polskich firm, do której powędrowały nagrody w kategorii „Ekspansja zagraniczna” była Grupa Pietrucha. Działalność eksportowa stanowi ponad połowę jej aktywności. Produkty inżynierii lądowej i wodnej oferowane przez Grupę są już w 34 krajach na pięciu kontynentach. – Firmy, którym przychodzi poruszać się w odmiennych warunkach prawno-podatkowych, stają przed specyficznymi wyzwaniami. PAIH EXPO to ważna inicjatywa, sprzyjająca wielopłaszczyznowej wymianie informacji i doświadczeń. Przyznane wyróżnienie zobowiązuje nas też do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi i stwarzać optymalne warunki wszędzie tam, gdzie działamy – skomentował otrzymanie nagrody prezes Grupy Jerzy Pietrucha.

Statuetki odebrali również przedstawiciele Adamed, która w ubiegłym roku zrealizowała największą polską inwestycję w Wietnamie. PAIH doceniła też sukces potentata sektora kosmicznego - Astroniki. Firma wyposażyła bezzałogowy lądownik NASA w urządzenie pomiarowe.

Z kolei Ceramika Paradyż spektakularnie zwiększyła udział w rynku północnoamerykańskim dzięki partnerstwu nawiązanemu za pośrednictwem ZBH Toronto. Laureatem nagród PAIH został również producent napojów typu superfoods Cruz Group. Agencja doceniła dynamikę, z jaką podbija nowe rynki. W zaledwie trzy lata Grupie udało się zaistnieć aż w 30 krajach. PAIH uhonorowała także argentyński sukces producenta oświetleń ledowych LUG Light Factory.

Pierwsza w historii firmy fabryka poza granicami kraju zostanie otwarta już 25 października, czyli dokładnie w dniu pierwszej edycji PAIH EXPO. Dalszy rozwój ekspansji LUG w Ameryce Południowej wspiera ZBH Buenos Aires.

Grono laureatów zasiliła także firma Nuadu z sektora edu-tech. Firma jest już na ośmiu rynkach świata, a biuro w Singapurze otworzyła z pomocą lokalnego ZBH. Z kolei w Afryce PAIH pomogła producentowi innowacyjnych silosów i suszarni zbożowych Feerum. Jej produkty znajdują uznanie klientów w 12 krajach Europy i Azji, jednak to Czarny Ląd jest głównym kierunkiem zagranicznych działań firmy. Wobec międzynarodowych sukcesów polskiej branży meblarskiej, nie jest również zaskoczeniem nagroda dla lubawskiej, wielopokoleniowej firmy Szynaka Meble. Firma ta z powodzeniem prowadzi interesy w kilkudziesięciu obszarach geograficznych świata, szczególną uwagę kierując na kraje Bliskiego Wschodu.

Nagroda dla inwestycji o największym potencjale powędrowała do EME Areo. Projekt budowy centrum serwisowego silników lotniczych jest wspólnym przedsięwzięciem Lufthansy Technik oraz MTU Aero Engines. Docelowo zakład ma zatrudnić 800 osób i zrewolucjonizować oblicze polskiej Doliny Lotniczej. W tej kategorii nominowani byli również Guardian Częstochowa oraz Amazon Fulfillment Poland.

Zwycięzcą w kategorii „Wpływ na rynek zatrudnienia” został Wipasz, producent drobiu eksportujący na rynek Europy Zachodniej, Azji oraz Afryki. Nominację otrzymały Amazon Fulfillment Poland oraz reprezentant sektora BSS – Thomson Reuters (Markets) Europe.

W kategorii „Nowoczesne technologie” nagrodę odebrała chińska TCL Corporate Research. Firma w Warszawie utworzy największe poza Chinami centrum badawczo-rozwojowe oparte na sztucznej inteligencji. Obok TCL w szranki stanęły Johnson & Johnson Poland oraz Nokia Solutions and Networks.

Nagrodę PAIH za całokształt działalności w Polsce otrzymała Toyota Motor Poland. Japoński koncern przez prawie dwie dekady zainwestował nad Wisłą 3 mld zł, zatrudniając 2 tys. osób. W ostatnim czasie firma zrealizowała inwestycję w przekładnie do napędów hybrydowych, w ramach której powstało jedyne centrum badawczo-rozwojowe przy zakładzie produkcyjnym w Europie. Do tej pory koncern zainwestował w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach ponad 4,5 mld PLN tworząc ponad 2000 stałych miejsc pracy. Jak podkreśla Dariusz Mikołajczak, wiceprezes TMMP i dyrektor fabryki w Jelczu-Laskowicach - Obecnie wprowadzamy do polskich fabryk nowoczesną hybrydową technologię Toyoty, która tworzy nowe możliwości rozwoju dla naszych pracowników i bazy dostawców, zwiększając nasz wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Budowanie relacji z inwestorami z dalekiej Azji uczy cierpliwości. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że warto podjąć ten wysiłek. To firmy, które koncentrują się na realizacji tylko stabilnych i długotrwałych przedsięwzięć.

W związku, z tym są jednymi z najbardziej zaangażowanych zagranicznych inwestorów w Polsce. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw z Japonii – komentuje wybór jury Krzysztof Senger, członek Zarządu PAIH.

Nie mniejszą rolę niż sami inwestorzy w kształtowaniu pozytywnego klimatu inwestycyjnego w Polsce mają instytucje otoczenia biznesu. W tej kategorii zwycięskie okazało się Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego. Działanie tzw. Doliny Lotniczej pozwoliło na stworzenie w Polsce południowo-wschodniej rozpoznawalnego na całym świecie klastra związanego z branżą lotniczą.

Od 2016 roku obsłużyliśmy inwestycje o łącznej wartości 5 mld euro, co przełożyło się na 43 tys. nowych miejsc pracy. Warto zauważyć, że po raz pierwszy od dekady Polska awansowała do grona 25-u najbardziej rozwiniętych rynków świata, plasując się obok takich gospodarek jak USA, Japonia czy Niemcy. Liczymy na to, że ten spektakularny awans pozwoli jeszcze mocniej uwiarygodnić Polskę w oczach globalnych inwestorów i pozyskać kolejne wysokiej klasy projekty – podsumował prezes Tomasz Pisula. (PAIH)

Lista Nagrodzonych przez PAIH w 2018 r:

Ekspansja zagraniczna: • Adamed • Astronika • Grupa Pietrucha • Ceramika Paradyż • Cruz Group • LUG Light Factory • Nuadu • Feerum • Szynaka Meble

Inwestycje zagraniczne: • Kategoria: Inwestycja o największym potencjale - EME Areo • Kategoria: Wpływ na rynek zatrudnienia - Wipasz • Kategoria: Nowoczesne technologie - TCL Corporate Research • Kategoria: Instytucje otoczenia biznesu - Dolina Lotnicza

Nagroda PAIH za całokształt działalności w Polsce: Toyota Motor Poland

Zarówno laureaci, jak i nominowani są przykładem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać biznes poza krajem. Już 25 października na PGE Narodowym MŚP będą mogły czerpać wiedzę od ekspertów Zagranicznych Biur Handlowych PAIH reprezentujących ponad 50 rynków świata.

