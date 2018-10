Jak zadłuża się branża budowlana

Zadłużenie branży budowlanej na koniec czerwca br. wzrosło o 246 mln zł i przekroczyło 4,7 mld zł - wynika z raportu BIG InfoMonitor, BIK i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury”.

Jak wskazali autorzy raportu, problem z terminowym regulowaniem zobowiązań ma 40 tys. 913 przedsiębiorstw, czyli 5,9 proc. z puli firm zajmujących się działalnością budowlaną i znajdujących się w bazach KRS oraz CEIDG. Dłużników jest o ponad 5,5 tys. więcej niż na koniec 2017 r. - wyliczono.

Sektor budowlany ma problemy zarówno z utrzymaniem płynności finansowej, jak i obsługą zobowiązań - oceniono. „Przeterminowane zaległości firm budowlanych (opóźnione o min. 30 dni na kwotę co najmniej 500 zł), zarówno w stosunku do sektora finansowego, jak i partnerów biznesowych wynosiły na koniec czerwca 2018 r. 4,72 mld zł. To o 246 mln zł więcej niż na koniec 2017 r.” - czytamy.

Według prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka udział dłużników-firm budowlanych jest nieznacznie poniżej średniej dla całej gospodarki, gdzie odsetek zadłużonych przedsiębiorstw sięga 6,1 proc.

Sytuacja budownictwa jest lepsza niż transportu, górnictwa czy gospodarki odpadami oraz hotelarstwa i gastronomii, ale też gorsza od wielu innych - powiedział Grzelczak.

Dodał, że znacząca rola budownictwa w gospodarce i duża liczba firm zajmujących się tą działalnością powodują, że liczba niesolidnych płatników dotyczy ogromnej rzeszy przedsiębiorstw.

Do zwiększenia kwoty nieterminowych płatności firm budowlanych przyczyniły się głównie mniejsze podmioty.

Zaległości firm prowadzonych przez osoby fizyczne oraz spółek cywilnych zwiększyło się bowiem o 11,9 proc., zaś większych firm - spółek handlowych - o 2,8 proc. - czytamy.

Chodzi m.in. o niespłacone w terminie kredyty, faktury wystawione z tytułu wyświadczonych usług czy też za zakupiony towar, zobowiązania telekomunikacyjne oraz wynikające z najmu i dzierżawy czy leasingu.

Największy odsetek niesolidnych płatników (8,4 proc.) stanowią firmy zajmujące się robotami inżynieryjnymi, budujące autostrady, drogi, ulice, torowiska, mosty, wiadukty, rurociągi - czyli infrastrukturę, która najczęściej jest realizowana w ramach kontraktów publicznych. Jednak rekord zadłużenia (165,8 mln zł) należy do przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, specjalizującego się we wznoszeniu budynków.

Pod względem niesolidnych dłużników z sektora budownictwo i kwoty przeterminowanych długów dominuje Mazowsze. Niemal 6 tys. firm z województwa mazowieckiego jest zadłużonych na 873,9 mln zł. Średnio jest to ponad 147,1 tys. zł, czyli o jedną czwartą więcej niż wynosi średnie zadłużenie firm budowlanych w Polsce (115,4 tys. zł).

Według autorów raportu jedną z oznak trudnej sytuacji finansowej branży jest wyraźny wzrost liczby upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych firm budowlanych. A także zaostrzanie polityki kredytowej i polityki oceny ryzyka przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. W I półroczu liczba upadłości była najwyższa od czterech lat - wskazano.

O ile z inwestorami prywatnymi udaje się ustalić scenariusz działania w nowych wymagających warunkach, to z inwestorem publicznym konieczny jest w tej kwestii dialog. Branża budowlana wraz ze stroną rządową i instytucjami finansowymi powinny wspólnie zastanowić się nad wypracowaniem odpowiednich rozwiązań, tak aby udało się uniknąć załamania rynku budowlanego podobnego do tego z końca 2012 r. - ocenił cytowany w raporcie dr Damian Kaźmierczak, główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Dotąd do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wpisano 224 tys. 638 firm, ich zaległości dochodzą do 4,3 mld zł.

AR/PAP