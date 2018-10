Podatek od kopalin do obniżki

We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o podatku od kopalin - przewiduje uzupełniony we wtorek porządek obrad Rady Ministrów. Przewidziano wprowadzenie możliwości obniżenia kwoty tego podatku o dokonane darowizny na rzecz samorządu terytorialnego.

Projekt zawiera rozwiązania wspierające rozwój ekonomiczno-gospodarczy obszarów lokalnych, na terenie których prowadzona jest działalność wydobywcza. Celem tej regulacji jest wprowadzenie możliwości obniżenia kwoty podatku od wydobycia niektórych kopalin o dokonane darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze jest prowadzona działalność wydobywcza - informuje KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Dodano, że „ideą rozwiązania przewidzianego w projekcie jest wzmocnienie związku (więzi) przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem ww. kopalin z miejscem prowadzenia jego działalności”.

Proponowane rozwiązanie stanowi również realizację zasad wynikających z Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - tłumaczy KPRM.

KPRM poinformował, że projekt zakłada wprowadzenie regulacji umożliwiającej odliczenie od tego podatku darowizn przekazanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa), na terenach których prowadzona jest działalność wydobywcza podlegająca opodatkowaniu.

Przewiduje się, iż kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 5 proc. podatku z tytułu wydobycia niektórych kopalin. Stosownego odliczenia dokonywać się będzie w deklaracji składanej za miesiąc, w którym dokonano darowizny - wyjaśniono.

Wiceminister finansów Filip Świtała mówił na początku października br. podczas debaty nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. - odnosząc się do wystąpienia Zofii Czernow (PO), która przypomniała, że PiS obiecywało zniesienie podatku od kopalin (płaci go KGHM)- że na przyszły rok zaplanowano w budżecie 1,4 mld zł z podatku od kopalin.

To nie oznacza jednak, że my nie analizujemy tej sytuacji związanej z podatkiem miedziowym. W tej chwili my się nad tym zastanawiamy” - powiedział. To jest kwestia, którą analizujemy - odpowiedział na pytanie, kiedy podatek będzie zniesiony.

Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa po sierpniu br., że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 1,17 mld zł, co stanowi 90,8 proc. tegorocznego planu. Ustawa budżetowa na 2018 r. przewiduje, że fiskus uzyska z tego podatku prawie 1,3 mld zł, natomiast z uzasadnienia do projektu budżetu na 2019 r. wynika, że resort finansów spodziewa się, że do końca tego roku z podatku od kopalin wpłynie 1,6 mld zł. (PAP)SzSz