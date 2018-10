Wzrosną ceny piwa. Przez globalne ocieplenie

Niepokojące wieści od kalifornijskich naukowców przekazuje portal money.pl. Ich zdaniem cena piwa skoczy dwukrotnie z powodu zmian klimatycznych, susz i fal upałów szkodzących uprawom jęczmienia.

Do drastycznych zmian ma dojść pod koniec stulecia. Wtedy to, zdaniem naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego, temperatura na Ziemi wzrośnie o 5 st. Celsjusza. W efekcie zagrozi to uprawom jęczmienia. To z kolei przyniesie spadek konsumpcji złocistego trunku - jak wyliczyli naukowcy o ok. 16 proc. Produkcja spadnie, za to ceny poszybują w górę: nawet dwukrotnie.

AR/money