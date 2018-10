W ramach e-składki wpłynęło ponad 200 mld zł

Ponad 200 mld zł wpłynęło od stycznia na indywidualne numery rachunków składkowych w ZUS. To o blisko 12 mld zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - poinformował rzecznik prasowy ZUS-u Wojciech Andrusiewicz.

Od 1 stycznia przedsiębiorcy korzystają z e-składki - wpłaty składek na jeden indywidualny rachunek zamiast czterech lub pięciu osobnych przelewów na poszczególne fundusze - ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i emerytur pomostowych. Kwotę przelewu ZUS księguje i automatycznie przekazuje do odpowiedniego funduszu.

To najlepszy przykład na sukces wprowadzonego przez ZUS projektu e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych - powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zwróciła uwagę, że zakład odbiera bardzo wiele sygnałów od przedsiębiorców, że zdjęcie z nich obowiązku płatności na trzy lub cztery różne fundusze to jedna z najtrafniejszych decyzji w najnowszej historii ubezpieczeń społecznych.

Rzecznik ZUS poinformował, że od początku roku ponad 2,4 mln płatników składek wpłaciło już na swoje indywidualne numery rachunków składkowych 207,8 mld zł, czyli o 11,8 mld zł więcej niż wyniosła suma wpłat do końca października ubiegłego roku.

Co przy tym niezwykle istotne, przedsiębiorcy przy okazji wpłat składkowych popełnili przez niecałe 10 miesięcy tego roku jedynie 284 błędy, w porównaniu do ponad 223 tys. błędów z tego samego okresu minionego roku. Oznacza to, że w tym roku płatnicy składek popełniają 99,9 proc. mniej błędów w przelewach niż w 2017 r. - podkreślił.