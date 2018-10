Kto zapłaci ZUS korepetytora?

Jeśli nauczyciel nie rejestruje biznesu, trzeba zapłacić za niego składki na ubezpieczenie - czytamy w Business Insider

Nowe prawo zezwala, aby przedsiębiorca zarabiający mniej niż 1050 zł miesięcznie nie musiał rejestrować działalności gospodarczej. Zwalnia go to z opłacania składek do ZUS. Jednak jak interpretuje to Business Insider - nadal jest zleceniobiorcą i za współpracę z nim zleceniodawca musi rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rozpoczął się już rok szkolny i pojawiły pierwsze kłopoty uczniów, a wraz z nimi potrzeba zatrudnienia korepetytorów. Ci zaś obawiają się problemów z rozliczeniem ze skarbówką i ZUSem.

AR/BI