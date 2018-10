Nowela ustawy o podatku od kopalin przyjęta

Podatek od kopalin będzie można obniżyć o darowizny dokonane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze jest prowadzona działalność wydobywcza - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku od kopalin.

Projekt umożliwia firmom wydobywczym dokonywanie darowizny, w wysokości do 5 proc. wartości podatku, na rzecz lokalnych samorządów.

Zmianę przygotowało Ministerstwo Finansów.

W projekcie nowelizacji ustawy zawarto rozwiązania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej. Wprowadzono możliwość obniżenia kwoty podatku od wydobycia niektórych kopalin o dokonane darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których jest prowadzona działalność wydobywcza - podało Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie.

Wyjaśniono, że ideą proponowanego rozwiązania jest wzmocnienie związku przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem tych kopalin z miejscem prowadzenia tej działalności.

Istota odliczenia polega na zmniejszeniu podatku o darowizny na rzecz tych jednostek samorządu terytorialnego, które ponoszą skutki wydobycia. Propozycja ta nie narusza uprawnień państwa do pobierania renty surowcowej, a jednocześnie przekazuje część podatku społecznościom lokalnym ponoszącym koszty społeczne, zdrowotne i środowiskowe związane z wydobyciem - tłumaczy CIR.

Według rządu darowiznę na ich rzecz można traktować jako formę rekompensaty za ponoszenie tych kosztów.

Rozwiązanie to oznacza powiązanie miejsca prowadzenia działalności z miejscem, gdzie generowane są zyski. Powinny one wspierać lokalną społeczność, co umożliwi rozwój ekonomiczno-gospodarczy obszarów lokalnych, na terenie których prowadzona jest działalność wydobywcza. Proponowane rozwiązanie stanowi również realizację zasad wynikających ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - oceniono.