Ruszyły wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

Od wtorku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca zaliczki na poczet wypłat dopłat bezpośrednich. W pierwszym dniu wypłat pieniądze dostanie 77 tys. rolników; łącznie prawie 190 mln zł - poinformowała prezes ARiMR Maria Fajger.

W 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,335 mln rolników.

Zaliczki będą na poziomie 70 proc. dopłat, na ten cel Agencja przeznaczy ponad 10 mld zł. Będą one wypłacane do końca listopada br. Pozostała część dopłat bezpośrednich będzie wypłacana przez ARiMR od 1 grudnia do końca czerwca następnego roku.

Także od 16 października ruszyły wypłaty dopłat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z tytułu trudnych warunków gospodarowania tzw. ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i na zalesienie.

Koperta finansowa działań ONW wynosi 1,32 mld zł, płatności rolno-środowiskowych - 1,13 mld zł, a na zalesienia jest pula środków w wysokości 110,5 mln zł.

Jak zaznaczyła Fajger na konferencji prasowej, w przypadku dopłat z PROW rolnicy od razu dostaną 100 proc. należnej kwoty. Wnioski o przyznanie płatności ONW w tym roku złożyło blisko 750 tys. rolników. W pierwszym dniu płatności ONW przekazane zostaną do 52 tys. osób na kwotę ok. 56 mln zł.

Jeżeli chodzi o działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, to we wtorek wypłaty przewidziane są dla 2 tys. rolników na ok. 12 mln zł, a na zalesianie przekazane zostaną środki dla pierwszych 33 rolników.

Prezes podkreśliła, że Agencja będzie starała się utrzymać dobre tempo wypłat, codziennie realizowane będzie kilkadziesiąt tysięcy przelewów.

Realizacja zaliczek na poczet płatności bezpośrednich zakończy się 30 listopada. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca następnego roku.

Pula środków przeznaczona na tegoroczne dopłaty wynosi ok. 14,8 mld zł.

SzSz (PAP)