Frankowicze: Nieuczciwe banki powinny zbankrutować

Państwo nie powinno ze środków budżetu ratować nieuczciwych instytucji finansowych - głosi oświadczenie grupującego frankowiczów Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu”.

SBB w ten sposób skomentowało piątkową wypowiedź członka Rady Polityki Pieniężnej Kamila Zubelewicza, który przywołując wydawane przez sądy prawomocne wyroki w sprawach frankowych nie wykluczył, że potrzebna może być pomoc dla banków mających w portfelu kredyty frankowe.

Zdaniem SBB wypowiedź Zubelewicza potwierdza istnienie ryzyka prawnego związanego z umowami tzw. kredytów walutowych, „które dotychczas było ignorowane zarówno przez KNF jak i Komitet Stabilności Finansowej”.

Zdaniem Stowarzyszenia także zarządy banków niedostatecznie informują akcjonariuszy o ryzyku prawnym związanym z posiadaniem w aktywach instrumentów finansowych indeksowanych i denominowanych w walutach obcych i nie uwzględniają go w projekcjach przyszłego wyniku finansowego banków. Ryzyko to lekceważone jest także przez rady nadzorcze oraz audytorów - głosi oświadczenie.

W opinii SBB banki, „które zarabiają na stosowaniu nieuczciwych klauzul nie mogą oczekiwać wsparcia, gdy sądy masowo nakażą zwrot bezprawnie pobranych kwot”.

To akcjonariusze, którzy pobrali miliardowe zyski w ostatnich latach powinni dopłacać do „ratowania” swojej firmy - głosi oświadczenie.

SBB przypomina w oświadczeniu, że „wielokrotnie ostrzegało Narodowy Bank Polski, Komitet Stabilności Finansowej, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz opinię publiczną przed nieodpowiedzialną polityką banków”, lekceważących wyroki sądów.

Zdaniem Stowarzyszenia „zaniechania w tym zakresie dalej utrzymują ryzyka związane z ekspozycją zadłużenia w walutach obcych”.

Stowarzyszenie zwróciło uwagę na to, że nie ma chętnych na portfele kredytów frankowych.

Banki kończące w Polsce działalność i wycofujące kapitał zdobyty m.in. wskutek niezgodnych z prawem umów, nie są w stanie sprzedać toksycznych aktywów z „kredytami” hipotecznymi indeksowanymi do walut obcych, pozostawiając po sobie „banki” bez oddziałów, niezdolne do normalnej obsługi tych „kredytów”. Dotyczy to obecnie BPH, a w najbliższej przyszłości także Deutsche Bank oraz Raiffeisen, które idą śladem BPH - stwierdza SBB.