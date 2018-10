Niedługo 167 mln dzieci będzie żyło w ubóstwie

Dane UNICEF-u są przerażające. Jeśli nic z tym nie zrobimy na całym świecie do 2030 r. 69 mln dzieci poniżej 5. roku życia umrze z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać. A 167 mln dzieci będzie żyło w ubóstwie - czytamy w Business Insider

UNICEF bada od lat jakoś życia najmłodszych mieszkańców Ziemi. Ostatni z kompleksowych raportów wykonano dwa lata temu. Perspektywa nadchodzących lat jest przerażająca. UNICEF nawołuje rządy państw, świat polityki, biznesu, organizacje międzynarodowe do skutecznego zaangażowania się w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci.

Nigdzie perspektywa nie jest tak ponura, jak w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie co najmniej 247 mln dzieci (2 na 3) żyje w ubóstwie. Są pozbawione tego, co daje im możliwość przeżycia i rozwoju. Jeśli obecne tendencje nie ulegną zmianie, do 2030 r. niemal połowa z 69 mln dzieci poniżej 5. roku życia, które umrą z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać, będzie zamieszkiwała Afrykę Subsaharyjską. Co więcej, w tym regionie świata będzie mieszkała ponad połowa z 60 mln dzieci w wieku szkolnym, które wciąż będą poza systemem edukacji. 9 na 10 dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie również będzie zamieszkiwać Afrykę Subsaharyjską - alarmuje UNICEF.

W Unii Europejskiej największe wzrosty zagrożenia ubóstwem wśród dzieci zaobserwowano w Grecji (z 28,7 proc. do 36,2 proc.). W Polsce zmniejszanie ubóstwa wśród rodzin z dziećmi to jeden z celów rządowego programu realizowanego od ponad dwóch lat. W 2016 roku żyło u nas 24,2 proc. dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2017 roku ten odsetek zmalał o 6,3 proc. do 17,9 proc. To najniższy wskaźnik w historii naszego kraju.

AR/BI