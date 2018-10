Polska najbardziej stabilna gospodarczo na świecie

Stany Zjednoczone po 10 latach odzyskały miano najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata - wynika z ogłoszonego w środę rankingu Global Competitiveness Report.

Ranking Global Competitiveness Report sporządzany jest przez Światowe Forum Gospodarcze (WEF), czyli organizatora dorocznej konferencji w Davos.

Przez ostatnie dziewięć lat na pierwszym miejscu była Szwajcaria. W klasyfikacji za rok 2018 na pozycję lidera awansowały Stany Zjednoczone z wynikiem 85,6 pkt na 100 możliwych. Kolejne miejsca zajęły Singapur, Niemcy, Szwajcaria, Japonia, Holandia, Hongkong, Wielka Brytania, Szwecja i Dania.

Polska z wynikiem 68,2 pkt zajęła 37. miejsce. Ogółem sklasyfikowano 140 państw.

Poprzednio Stany Zjednoczone zajmowały pierwszą lokatę w 2008 roku. Awans USA, zajmujących w zeszłym miejscu drugie miejsce, jest przede wszystkim efektem przyjęcia nowej metodologii, w której większy nacisk położono na takie czynniki jak zdolność do generowania nowych idei, innowacyjność, czy kultura biznesowa, a mniejszy na czynniki makroekonomiczne. W dotychczasowym sposobie ustalania rankingu negatywnie na pozycję USA wpływał zwłaszcza potężny dług publiczny.

Polska w zeszłym roku zajmowała 39. miejsce, co oznacza, że teraz poprawiła swoją pozycję o dwa miejsca. W tym przypadku również jest to efekt nowej metodologii, bo gdyby obecną zastosować do zeszłorocznego rankingu, to byłaby w nim tak samo jak teraz na 37. miejscu.

Warto zwrócić uwagę, że ranking bierze pod uwagę 4 filary, z czego jeden dotyczy stabilności makroekonomicznej. W tej dziedzinie Polska jest najlepsza na świecie, jako że zajmuje 1 miejsce. Aczkolwiek krajów z takim wynikiem jest 31.

Jeśli chodzi o inne główne gospodarki świata, to Francja zajmuje 17. miejsce, Chiny - 28., Rosja - 43., Indie - 58., a Brazylia - 72. Najgorzej w rankingu wypadają państwa afrykańskie, które okupują 26 spośród ostatnich 30 miejsc w klasyfikacji.

PAP, MS