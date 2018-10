Orlen odkrył nowe złoża gazu

Należąca do PKN Orlen spółka Orlen Upstream odkryła kolejne złoże gazu ziemnego - Bystrowicach na Podkarpaciu. Zasoby wydobywalne tego złoża szacowane są na 2 mld m3 gazu ziemnego wysokometanowego, a wydobycie ze złoża może trwać ok. 10 lat i rozpocząć się w ciągu półtora roku, podał PKN Orlen.

Chcemy jak najszybciej eksploatować to złoże. Chcielibyśmy w ciągu 1,5 roku doprowadzić do rozpoczęcia jego eksploatacji - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek dziennikarzom w Bystrowicach.

Odkrycie złoża odwiertem Bystrowice-OU1 było możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych.

Dalszy rozwój segmentu upstream to jeden z priorytetów, który jako grupa konsekwentnie realizujemy. Zwiększanie poziomu produkcji i wielkości posiadanych zasobów 2P korzystnie przełoży się zarówno na wyniki Grupy Orlen, jak i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlatego będziemy koncentrować się na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych projektach. Rejon Podkarpacia należy nadal do bardzo perspektywicznych w obszarze poszukiwań gazu ziemnego w Polsce. A sukces poszukiwawczy w Bystrowicach to potwierdza - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.