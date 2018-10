Jutrzejszy strajk LOT jest nielegalny

Związki zawodowe w PLL LOT zapowiedziały rozpoczęcie akcji strajkowej na czwartek, 18 października o godz. 5 nad ranem. Protestują przeciw dyscyplinarnemu zwolnieniu ich liderki - Moniki Żelazik, organizatorki majowego strajku - czytamy w Business Insider.

Sąd dwukrotnie wydał zabezpieczenie powództwa w postaci zakazu strajkowania - na kilka dni przed planowanym na maj protestem oraz pod koniec września.

Spółka i tym razem wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu powództwa - powiedział Adrian Kubicki, rzecznik narodowego przewoźnika.

Przytoczył fragment pisma, jakie przyszło z sądu:

(…) Postanowienie z 21 września 2018 r. o zabezpieczeniu roszczenia obejmuje wszelkie akcje strajkowe odwołujące się do referendum przeprowadzonego w okresie od 21 marca 2018 r. do 21 kwietnia 2018 r. do czasu zakończenia postępowania w niniejszej sprawie. Wszczęcie nowego sporu zbiorowego wymaga z kolei od organizacji związkowej zachowania ponownie procedury określonej powołaną wyżej ustawą z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (…)