Koniunktura za granicą wpłynęła na wyniki produkcji

We wrześniu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu, a produkcja budowlano-montażowa – o 16,4 proc. - podał GUS. Dane te zaskoczyły ekonomistów, którzy spodziewali się lepszych wyników. Analitycy, w swoich komentarzach, zwracają uwagę na to, że głównym powodem ograniczenia produkcji była słabsza koniunktura zagranicą.

Konsensus rynkowy przewidywał, że produkcja przemysłowa wzrośnie w ujęciu rocznym o 4,8 proc. r/r, a produkcja budowlano-montażowa o 18,4 proc. r/r.

Główną przyczyna jest – jak się wydaje – coraz bardziej odczuwalne spowolnienie gospodarcze w strefie euro, w tym u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Jak pokazuje wskaźnik PMI od kilku miesięcy w polskim przemyśle pogarszają się nastroje, czego powodem są m.in. spadające zamówienia, zwłaszcza eksportowe. W kolejnych miesiącach sytuacja raczej nie będzie niestety lepsza – komentuje dane GUS Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Zdaniem Jakuba Rybackiego, ekonomisty ING BSK, z komunikatu GUS wynika „dość zrównoważony wzrost wśród gałęzi przetwórstwa, bez wyraźnych negatywnych tendencji w branżach eksportowych (co sugerował m.in. wyraźny spadek komponentu zamówień indeksu PMI)”. Dla przypomnienia wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu wyniósł 50,5 pkt. w stosunku do 51,4 pkt. w sierpniu i prognozy na poziomie 51,5 pkt. Czytaj także: PMI słabszy niż przed miesiącem

W naszej ocenie wrzesień to jeden z ostatnich miesięcy, kiedy odsezonowana dynamika wzrostu przekracza 5 proc. r/r. Z uwagi na spadek optymizmu przedsiębiorstw we wszystkich głównych badaniach (GUS, Markit PMI) prognozujemy obniżenie się dynamiki produkcji z 6,0 proc. w III kw. do ok. 3 proc. r/r w IV kw. 2018 r. - ocenia Rybacki.

Dodaje jednak, że mimo tych negatywnych zaskoczeń wzrost PKB w III kw. tego roku będzie kształtował się w okolicach 5,0 proc.

Pomimo negatywnych zaskoczeń we wrześniu dalej spodziewamy się, że dynamika wzrostu PKB w III kw. 2018 r. ukształtuje się w okolicach 5 proc. r/r. W kolejnych kwartałach oczekujemy jednak już słabszych wyników tj. spadku do 4,2 proc. r/r w IV kw. 2018 r. - przewiduje ekonomista ING BSK.

Kurtek dostrzega wyhamowanie tempa wzrostu, jednak zwraca uwagę na silną nadal konsumpcję.