Być VAT-owcem czy nie

Założenie własnej firmy w obecnych czasach nie zajmuje sporo czasu. Możesz zrobić to w paru prostych krokach, w dużej mierze przez internet. Nowi przedsiębiorcy stoją jednak przed wieloma dylematami, zwłaszcza jeśli wcześniej nie mieli do czynienia z pracą na własny rachunek. Jednym z nich jest bycie VAT-owcem. Kiedy to nieuniknione, a kiedy możesz bądź wręcz nie musisz rozliczać VAT-u?

Być VAT-owcem – co to właściwie znaczy?

Osoby przygotowujące się do otworzenia własnej działalności gospodarczej z pewnością niejednokrotnie słyszały o „byciu VAT-owcem”. Co to właściwie oznacza? Bycie VAT-owcem to po prostu rozliczanie podatku VAT, a konkretnie doliczanie go do swoich usług (VAT należny) i odliczanie od wydatków w firmie (VAT naliczony). Będąc VAT-owcem jesteś więc czynnym podatnikiem VAT.

Odliczanie VAT nie dla wszystkich!

Dlaczego kwestia bycia VAT-owcem budzi spore zamieszanie wśród osób rozpoczynających własną działalność? Wszytko przez to, iż obecnie, zgodnie z przepisami, istnieją aż trzy rodzaje przedsiębiorców, jeśli chodzi o VAT:

-osoby, które muszą obowiązkowo odliczać VAT,

-osoby, które muszą korzystać ze zwolnienia z VAT,

-osoby, które mają wybór w tej kwestii

Jak widzisz, ostateczna decyzja co do bycia VAT-owcem wymaga zapoznania się z określonymi przepisami. W grupie przedsiębiorców, którzy nie mogą rozliczać VAT są m.in.: lekarze, dentyści, położne i pielęgniarki, psycholodzy czy osoby świadczące usługi polegające na wynajmowaniu prywatnych lokali na cele mieszkaniowe.

W gronie przedsiębiorców, którzy muszą rozliczać VAT znajdują się m.in. osoby świadczące usługi jubilerskie, prawnicze, usługi doradztwa czy zajmujące się sprzedażą towarów ze złota, srebra i platyny. Są oni zobligowani do zgłoszenia prowadzonej działalności do VAT-u, co ma miejsce na druku VAT-R. Pamiętaj także, że prowadząc działalność nierejestrową, choć co do zasady jesteś zwolniony z VAT-u, świadcząc usługi z grupy obowiązkowo podlegających VAT, stajesz się płatnikiem VAT.

Osoby, które nie znajdują się na liście zobligowanych do bycia VAT-owcem bądź zwolnionych podmiotowo z VAT, mogą samodzielnie zdecydować w tej kwestii. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję z pewnością warto skonsultować się z księgową. Rodzaje wystawianych faktur, pułap miesięcznych kosztów czy potencjalni kontrahenci nie są tutaj bez znaczenia, dlatego profesjonalna porada, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności, będzie cenną wskazówką!