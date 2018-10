W październiku ma być wyższy wzrost produkcji

Resort przedsiębiorczości i technologii spodziewa się w październiku wzrostu produkcji przemysłowej do 7,0 proc. rocznie, a budowlano-montażowej do 20,0 proc. „wobec jednego dnia roboczego więcej niż w analogicznym miesiącu 2017 roku” - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

GUS zaskoczył dzisiaj ekonomistów danymi o produkcji przemysłowej, która we wrześniu wzrosła o 2,8 proc. (konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 4,8 proc.) oraz budowlano-montażowej – wzrost 16,4 proc. (konsensus 18,4 proc., a MPiT oczekiwał wzrostu zbliżonego do 20,0 proc.)Gorsza koniunktura za granicą wpłynęła na wyniki produkcji

Według resortu MPiT „we wrześniu, m.in. na skutek jednego dnia roboczego mniej niż przed rokiem, spowolniła zarówno dynamika produkcji przemysłowej, jak i produkcji budowlanej”. W porównaniu z wrześniem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 24 (spośród 34) działach przemysłu.