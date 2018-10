Aplikacja PeoPay światową innowacją 2018 r.

PeoPay, aplikacja bankowości mobilnej Pekao, została laureatem prestiżowej nagrody EFMA-Accenture Distribution & Marketing Innovation Awards 2018. Międzynarodowe jury uznało ją za najlepszą innowację na świecie w 2018 roku w kategorii Phygital Distribution & Experience.

Przedstawiciele Pekao odebrali nagrodę za wyjątkową bankowość mobilną „PeoPay mobile banking application” na uroczystej gali 17 października w Lizbonie. Zwycięzcy zostali wybrani spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z całego świata, w wyniku niezależnego głosowania ekspertów.

Jak przyznają organizatorzy konkursu, aplikacja z kraju nad Wisłą zwróciła uwagę swoją wielofunkcyjnością, wykorzystaniem danych biometrycznych do logowania i akceptacji transakcji oraz wielowalutowością, czyli możliwością dokonywania transakcji płatniczych bezpośrednio z konta w różnych walutach bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Doceniono również możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych telefonem bez konieczności posiadania fizycznej karty.

PeoPay jest nowoczesną aplikacją bankowości mobilnej, która powstała z myślą, by spełniać rosnące oczekiwania klientów. Dlatego, jako pierwsi w Polsce, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w aplikacji biometrii do akceptacji transakcji. Z kolei rosnąca liczba klientów podróżujących za granicę była impulsem do wprowadzenia unikalnego rozwiązania umożliwiającego wygodne płatności telefonem z rachunków walutowych bez dodatkowych przewalutowań – powiedział Bartosz Zborowski, dyrektor innowacji i płatności w Pekao.