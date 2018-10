PGNiG podwoiło liczbę dopłat dla dużych rodzin

Ze względu na duże zainteresowanie akcją „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” PGNiG Obrót Detaliczny podjęło decyzję o podwojeniu liczby dopłat dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotychczas w ramach programu Polacy złożyli już blisko 6 tysięcy wniosków o dofinansowanie do wymiany ogrzewania na gazowe. Akcja ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce i wpisuje się w rządowe działania antysmogowe i prorodzinne.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG podejmują konkretne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, którego upowszechnienie przyczyni się do ograniczenia problemu smogu. Chcemy, aby jak najwięcej Polaków mogło korzystać z tego paliwa – zadeklarował Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Ogłoszony w kwietniu tego roku program PGNiG Obrót Detaliczny „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na kocioł zasilany gazem. Spółka oferuje dopłaty dla 11 tys. gospodarstw domowych. Standardowa kwota dofinansowania to 1000 zł, ale tysiąc posiadaczy Karty Dużej Rodziny mogło wnioskować o 3.000 zł.

Do tej pory w ramach programu wpłynęło już blisko 6 tysięcy wniosków, z czego ponad tysiąc od posiadaczy Karty Dużej Rodziny. W związku z wyczerpaniem puli dopłat dla tej drugiej grupy, PGNiG Obrót Detaliczny zdecydowało się na podwojenie limitu do dwóch tysięcy dużych rodzin.

Cieszy nas bardzo wysokie zainteresowanie wśród posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dlatego zdecydowaliśmy się na tak znaczne zwiększenie liczby dopłat. Już 22 października uruchomimy kolejne tysiąc dofinansowań w kwocie 3000 złotych. Dzięki temu polskie rodziny zyskają realną pomoc w procesie instalacji ekologicznego ogrzewania gazowego – podkreśla Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny. – Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków. Warto przy tym pamiętać, że dołączenie do naszego programu nie wyklucza możliwości skorzystania z innych dopłat oferowanych na przykład przez samorządy – dodał.

Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem muszą wcześniej zlikwidować dotychczasowe źródło ogrzewania na paliwo stałe, a także zakupić i zainstalować kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym. Wnioski w ramach programu można składać osobiście w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny.

Program „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” wpisuje się w rządowe działania antysmogowe i prorodzinne. W konferencji inauguracyjnej, która odbyła się 5 kwietnia bieżącego roku, wzięli udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.

To kolejna inicjatywa wspierająca rządowe starania o poprawę jakości powietrza w Polsce i realne wsparcie walki ze smogiem. Tym samym dajemy szansę polskim rodzinom na wymianę ogrzewania, które jest bardziej przyjazne środowisku i korzystne cenowo – podkreślił Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii. To dobrze, że rodziny otrzymają atrakcyjną ofertę. Dzięki podpisanej umowie tysiąc rodzin, posiadających Kartę Dużej Rodziny, może liczyć na dofinansowanie nawet do 3000 złotych –powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Walka o czyste powietrze musi mieć przede wszystkim wymiar praktyczny. Dla rządu ważne są programy, które w konkretny sposób zachęcają do zmiany sposobu ogrzewania i wykorzystania paliw ekologicznych np. gazu ziemnego, ale jednocześnie wspierają najbardziej potrzebujących np. rodziny wielodzietne, które często plasują się w grupie mniej zamożnych polskich gospodarstw domowych. Wspólne działania rządu, samorządów i biznesu poprawią jakość życia Polaków pod warunkiem kompleksowego podejścia - edukacji oraz skutecznie zaprojektowanych rozwiązań, takich jak akcja PGNiG dofinansowania wymiany kotłów. Wszystkie te działania powinny być sprowadzone do wspólnego mianownika jakim jest poprawa jakości powietrza, którym oddychają polskie rodziny – dodał Piotr Woźny, pełnomocnik prezesa rady ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.

Wszystkie szczegóły związane z akcją są dostępne na stronie internetowej: http://pgnig.pl/dofinansowanie