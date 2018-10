Kongres 590: Jak uwolnić potencjał Polski?

Kraj, który odziedziczyliśmy po naszych przodkach dobiega właśnie stu lat niepodległości. W współczesnej Polsce dzieli nas wiele, chociażby dyskusja czy niepodległość faktycznie została osiągnięta i czy Unia Europejska jako polityczna super-struktura jest niepodległości kresem czy przedłużeniem.

Niezależnie od sporów i dyskusji, nienacechowana poglądowo obserwacja powinna być powodem do satysfakcji. Niedawna wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych uwieńczona została otwarciem przez niego sesji nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. To miły, kurtuazyjny gest ze strony lokalnych władz jednak kluczową częścią wizyty prezesa rady ministrów było promowanie naszego kraju jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji. A Polska interesującym miejscem dla inwestorów się staje, co i rusz napływają dobre wiadomości o stanie gospodarki. Jedna z najważniejszych agencji ratingowych - S&P właśnie podwyższyła rating kredytowy Polski do kategorii A- a w perspektywie krótkoterminowej utrzymana jest kategoria A2. Agencja FTSE Russell zakwalifikowała Polskę do państw rozwiniętych, czyli 25 najlepiej rozwiniętych gospodarek na świecie. Znakomite są również wskaźniki które mają większe przełożenie na nasze codzienne życie. Wskaźnik bezrobocia spadł do poziomu nie notowanego od 1991 r. - 5,9%. Według ekspertów bezrobocie w Polsce zbliża się do poziomu naturalnego. I chociaż zatrudnienie nie jest rozłożone równomiernie, nadal mamy w Polsce regiony bardziej dotknięte bezrobociem niż inne, tendencja wskaźnika bezrobocia jest spadkowa. W roku 2019 planowany deficyt finansów publicznych (1,8%) i również jest jednym z najniższych w historii. Dla porównania w 2010 było to około 7%.

Dwukrotnie podnoszono kwotę wolną w PIT, do poziomu 8 000 zł. Pierwszy raz od 15 lat podwyższona została wysokość ponad dwudziestu ulg i zwolnień. Skorzystały między innymi firmy rodzinne, studenci, artyści i niepełnosprawni. Dzięki nowo wprowadzonej uldze inwestycyjnej, prawie 90% małych i średnich przedsiębiorstw w ogóle nie musi amortyzować kupowanego wyposażenia. Tylko w 2018 z programu skorzysta około 150 tys. przedsiębiorstw. Ponad dwukrotnie powiększono ulgę badawczo-rozwojową.

Jednym z czynników które przyczyniły się do tak daleko idących zmian w ulgach podatkowych były działania ograniczające zjawisko tzw. karuzeli VAT, które wreszcie okazały się skuteczne. Wprowadzono odwrócony VAT w budownictwie tzn. Od tej pory nie sprzedający, lecz kupujący będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT, ograniczono bezpośrednie rozliczenia w gotówce do 15 tys. zł (przedtem do 15 tys. euro) ulepszono weryfikację podmiotów zgłaszających się do rejestru VAT (eliminacja ewentualnych słupów), wprowadzono Jednolity Plik Kontrolny we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. To tylko niektóre ze zmian które wprowadzono w ostatnim czasie. Cały proces uszczelniania ściągalności podatków zaczął się w 2015 r. Teraz przynosi efekty. Już w tej chwili, od stycznia 2018 r. wpływ z podatku VAT ze sprzedaży paliw wyniósł o 7 miliardów złotych więcej niż w zeszłym roku.

Polityka podatkowa obecnego rządu od początku była obliczona na zrealizowanie prognozowanych wpływów do budżetu z podatków. Dzięki temu bez podnoszenia podatków możemy korzystać z ulg oraz planować niezbędne inwestycje infrastrukturalne. Dodatkowo w szerszym, prawno-międzynarodowym wymiarze, indeksowany wskaźnik ściągalności podatków jest jednym czynników określających ogólną sprawność administracji państwowej. Jako społeczeństwo demokratyczne, zgodnie z jego naturą nie jesteśmy zgodni. Ale jako państwo stajemy się wiarygodni. Idziemy ku lepszemu.

Jak uwolnić potencjał polskiej gospodarki? Jakie bariery i ograniczenia wstrzymują polskich przedsiębiorców przed rozwojem? Co może być kołem zamachowym polskiej gospodarki? Odpowiedzi na te pytania muszą powstawać w ścisłej współpracy polskiego biznesu i instytucji publicznych. Podczas Kongresu 590 w dniach 15-16 listopada br. w Jasionce koło Rzeszowa przedstawiciele polskiego biznesu będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, oraz wypracowywać propozycję rozwiązań instytucjonalnych, które przełożą się na rozwój polskiej gospodarki. Nie zabraknie czołowych postaci polskiej sceny politycznej, ekonomistów i ekspertów z wielu dziedzin gospodarki, prezesów i dyrektorów dużych firm, wśród których znajdują się Partnerzy Strategiczni Kongresu 590: PKO Bank Polski, PKN Orlen, KGHM i Grupa Cedrob, a przede wszystkim przedstawicieli polskiej średniej i małej przedsiębiorczości. Cel: Połączenie działań środowisk biznesowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju i rosnącą rolę polskiego kapitału.

Oprac. MS

www.kongres590.pl