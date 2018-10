Zmiana prezesa Alior Banku

Według nieoficjalnych ustaleń „PB” Katarzyna Sułkowska dziś wieczorem złożyła dymisję ze stanowiska prezesa Alior Banku

Puls Biznesu ustalił również, że na p.o. mianowany miał zostać Krzysztof Bachta, obecnie dyrektor ds. strategii w PZU. Ta decyzją są zaskoczeni: po pierwsze nigdy nie pełnił tak wysokiego stanowiska, nie ma doświadczenia bankowego (przed przyjściem do PZU pracował w firmie konsultingowej BCG), a po trzecie do ubezpieczyciela ściągał go Andrzej Klesyk, a więc menedżer z czasów poprzedniej opcji politycznej. Menedżerowie znający go z PZU mówią, że jest „świetnym analitykiem” i doceniają merytoryczne przygotowanie, ale wskazują na brak doświadczenia w zarządzaniu dużymi organizacjami.

AR/PB