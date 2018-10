Prawie połowa firm finansuje się z pożyczek

30-40 proc. polskich firm regularnie pożycza pieniądze, aby sfinansować bieżącą działalność czy inwestycje; głównie to małe i średnie firmy, prowadzące działalność handlową - wynika z badania instytutu Keralla Research przeprowadzonego na zlecenie NFG.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na mikro-, małych i średnich firmach w Polsce, na drugim biegunie znajdują się podmioty, które nie korzystają z zewnętrznego wsparcia, a na bieżącą działalność i inwestycje przeznaczają kapitał własny.

W tej grupie dominują mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową - podała w czwartkowym komunikacie firma NFG.

Według badania „tylko blisko jedna trzecia przedsiębiorców z sektora MŚP” regularnie finansuje zewnętrznymi środkami swoją bieżącą działalność, a 42 proc. firm wykorzystuje pożyczki na inwestycje. To głównie małe i średnie firmy handlowe, których roczne przychody wynoszą od 2 do 50 mln zł.

Jak wskazano, pożyczane przez przedsiębiorców kwoty przeznaczane są głównie na zapłatę faktur kontrahentów. Rzadziej są nimi regulowane wynagrodzenia, podatki czy surowce i materiały potrzebne do prowadzenia niezakłóconej działalności. Najważniejsze powody korzystania z zewnętrznych środków to przede wszystkim długi termin zapłaty w branży oraz to, że kontrahenci zalegają z płatnościami.

Zdaniem, cytowanego w komunikacie, prezesa NFG Dariusza Szkaradka niepokojące jest to, że dużo liczniejsza grupa przedsiębiorców zarówno na bieżącą działalność, jak i na inwestycje przeznacza wyłącznie wypracowane przez siebie pieniądze.

To 58-70 proc. firm, w których dominują najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 osób, których roczne przychody nie przekraczają 5 mln zł” - dodał.

Według niego fakt, że mikroprzedsiębiorstwa nie korzystają z zewnętrznego wsparcia oznacza dla nich stagnację i brak rozwoju.

Płynność finansowa mikrofirm jest z reguły bardziej zagrożona niż w przypadku dużych podmiotów, ponieważ ich działalność jest w największym stopniu uzależniona od terminowych spłat dokonanych przez kontrahentów - zaznaczył Szkaradek.

NFG to instytucja finansowa, która specjalizuje się w świadczeniu usług dla mikro- i małych przedsiębiorstw m.in. w zakresie faktoringu.

Badanie „Finansowanie działalności przez mikro, małe i średnie firmy w Polsce”, przeprowadzone przez instytut Keralla Research, zrealizowano w sierpniu 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej 500 aktywnych firm zatrudniających 1-9 (mikro), 10-49 (małe) i 50-249 osób (średnie) w proporcjach oddających strukturę krajowego rynku firm segmentu MŚP, zrealizowano w sierpniu 2018 r.

AR/PAP