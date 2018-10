Kwieciński: w październiku produkcja przyspieszy

Wzrost produkcji przemysłowej zbliży się do 7 proc. r/r w październiku tego roku pomimo płynących ryzyk z zewnątrz - z Niemiec i strefy euro - uważa mister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Popyt krajowy, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny, powinien wciąż stymulować produkcję przemysłową. Są też czynniki ryzyka, takie jak słabnący popyt z zagranicy i gorsze dane gospodarcze ze strefy euro, szczególnie z Niemiec. W sierpniu niemiecka produkcja przemysłowa spadła o 0,3 proc. Spowolnił eksport. Październikowy indeks ZEW w Niemczech zanotował spory spadek, co pokazuje duży pesymizm analityków instytucjonalnych. Mimo tych ryzyk, spodziewam się, że roczny wzrost produkcji przemysłowej w październiku będzie zbliżony do 7 proc. - powiedział Kwieciński w komentarzu do danych GUS.