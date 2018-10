REAS: Sprzedaż mieszkań spadnie o ok. 14 procent

Liczba mieszkań sprzedanych na 6 największych polskich rynkach spadnie do 62,5 tys. w całym 2018 r., wobec 72,8 tys. rok wcześniej. Natomiast liczba mieszkań wprowadzonych do oferty prognozowana jest na 60,6 tys. w tym roku wobec 67,5 tys. w 2017 r., poinformowała Katarzyna Kuniewicz z działu badań i analiz rynku w REAS.

III kwartał potwierdził, że rok 2018 będzie odrobinę słabszy niż poprzedni i że to prawdopodobnie moment odwrócenia się cyklu. To będzie dobry rok, ale słabszy niż 2017 - powiedziała Kuniewicz podczas spotkania prasowego.

Sprzedażowo wynik będzie o ok. 14% gorszy niż w 2017 r., ale o 1% wyższy niż w 2016. Podażowo - wynik będzie prawdopodobnie o 10% gorszy rok do roku i - co ważne - o 7% słabszy niż 2016 - dodała Kuniewicz.