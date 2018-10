Ubezpieczenia LINK4 w każdej placówce PKO BP

Współpraca z PKO Bankiem Polskim w zakresie sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych osiągnęła pełną skalę. Oznacza to, że dedykowane projektowi polisy komunikacyjne LINK4 są już dostępne we wszystkich placówkach banku.

W specjalnej ofercie PKO BP znalazły się produkty czterech ubezpieczycieli, m.in. LINK4. Są to polisy: OC z Zieloną Kartą, Autocasco, NNW oraz Assistance.

Po miesiącu od uruchomienia sprzedaży oferta dostępna jest już we wszystkich placówkach banku.

Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych przez PKO Bank Polski trwa od września br. i w początkowej fazie oferta była dostępna w 400 wybranych oddziałach. W ramach współpracy kierowcy mogą wybrać produkty czterech uznanych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym LINK4. Cechą charakterystyczną oferty jest możliwość zakupu – w ramach jednego pakietu – polis pochodzących od różnych ubezpieczycieli w jednym procesie sprzedażowym. Kupując ubezpieczenia komunikacyjne w PKO Banku Polskim można np. wybrać polisę OC u jednego ubezpieczyciela, a AC u innego.

To nowość na polskim rynku, bo w standardowym procesie zakupowym polisy pakietowe kupuje się u tego samego ubezpieczyciela. Tu klienci mogą dowolnie łączyć te produkty pomiędzy towarzystwami, ale trzeba pamiętać, że zakres ochrony różni się od tego, który jest dostępny w standardowej ofercie ubezpieczycieli – podkreśla Mariusz Rosa, dyrektor departamentu rozwoju biznesu i innowacji w LINK4.

Różnice pomiędzy polisami dostępnymi za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, a tymi, które można kupić bezpośrednio u ubezpieczycieli lub współpracujących z nimi agentów, wynikają z ujednolicenia produktów w ofercie bankowej. Właściciel auta ma do dyspozycji polisy OC z Zieloną Kartą, AC, NNW i Assistance – z czego każda, poza OC, w trzech wariantach. Ubezpieczenie OC, AC, NNW, Zielona Karta ma taki sam zakres, niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Poszczególne warianty AC, NNW różnią się natomiast co do sposobu likwidacji ewentualnych szkód, sumy ubezpieczenia oraz kosztów ubezpieczenia. Posiadacz auta w zależności od jego marki czy roku produkcji może wybrać najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie kosztowe.

Jest to dla nas kolejny kanał dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych, wpisujący się w rozwój strategii omnichannelowej. Chcemy też sprawdzić, jak nasze produkty będą się sprzedawać w nowej formule. Z uwagi na skalę i liczbę klientów banku współpraca na pewno jest perspektywiczna – dodaje Mariusz Rosa.

Oferta produktowa LINK4 w PKO Banku Polskim to kolejny model współpracy oparty na bancassurance. Dotychczas firma współpracowała m.in. z takimi bankami jak Bank Handlowy, Alior Bank, Getin Bank, Credit Agricole i BGŻ Optima.