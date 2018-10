Szczyt UE w sprawie Brexitu jak z "Dnia Świstaka"

Czwartkowe brytyjskie gazety z irytacją piszą o propozycji wydłużenia okresu przejściowego po wyjściu W. Brytanii z UE i wyrażają frustrację z powodu braku postępu w negocjacjach o Brexicie. Według „Daily Mail” sytuacja jest jak z filmu „Dzień Świstaka”.

Według relacji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antoniego Tajaniego, brytyjska premier Theresa May miała przed środową kolacją unijnych liderów powiedzieć, że Wielka Brytania jest gotowa rozważyć przedłużenie 21-miesięcznego okresu przejściowego, który ma się rozpocząć od momentu wyjścia z UE o północy 29 marca 2019 roku.

W tym okresie wszystkie dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, byłyby nadal wiążące dla rządu w Londynie, który jednak straciłby prawo głosu w Radzie Europejskiej. Wielka Brytania nie miałaby także reprezentacji w Parlamencie Europejskim.

Jego wydłużenie dałoby obu stronom więcej czasu na wynegocjowanie porozumienia w sprawie przyszłych relacji, co pozwoliłoby na uniknięcie powrotu tzw. twardej granicy między wchodzącą w skład Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną a Irlandią, która jest państwem członkowskim UE.

Eurosceptyczny dziennik „Daily Mail” pyta z niedowierzaniem na pierwszej stronie czwartkowego wydania: „JESZCZE JEDEN rok w próżni?”.

Gazeta przyznała jednak w komentarzu, że „choć puryści mogą być oburzeni myślą o kolejnych 12 miesiącach, w których będziemy związani unijnymi przepisami, to pragmatycy mogą przyznać, że danie sobie więcej czasu na rozwiązanie tej kluczowej kwestii może być rozsądne”.

Biorąc pod uwagę pozostające trudności i to, że stawką jest los 500 milionów Europejczyków, w tym Brytyjczyków, nie możemy sobie pozwolić na to, aby spaść z klifu bez porozumienia tylko po to, żeby wypełnić jakiś termin - argumentowano.