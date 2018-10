Elektromobilność napędzi popyt na miedź

Ze względu na rozwój sektora elektromobilności do 2027 r. światowe zapotrzebowanie na miedź, jeden z kluczowych materiałów dla rozwoju elektromobilności, wzrośnie o 1,7 mln ton, oceniają eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi (EIM) z Wrocławia. Samochody z napędem elektrycznym zawierają nawet cztery razy więcej tego surowca niż auta z silnikiem spalinowym. Miedź jest także intensywnie wykorzystywana w infrastrukturze niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych.

Rynek samochodów elektrycznych rozwija się coraz dynamiczniej. W pierwszym półroczu 2018 r. w Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA zarejestrowano 183.285 pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym, co oznacza wzrost o 42,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jeszcze większą dynamikę można obserwować w Polsce. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2018 r. na naszych drogach pojawiły się 672 auta elektryczne, czyli o 79,7 proc. więcej niż na koniec II kw. 2017 r. W najbliższych latach spodziewane jest jednak znaczne przyspieszenie obecnego trendu. Zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2025 r. w Polsce powinno być zarejestrowanych już 1 mln samochodów EV. Z kolei do 2040 r. udział samochodów elektrycznych, w tym hybryd typu plug-in, w globalnym rynku motoryzacyjnym może sięgnąć poziomu ponad 50 proc. (obecnie wynosi ok. 1,3 proc.) - czytamy w komunikacie.