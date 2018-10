Tauron przetworzy CO2 w syntetyczny gaz ziemny

Tauron Wytwarzanie uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w elektrowni w Łaziskach - poinformował Tauron Polska Energia.

Spółki grupy Tauron prowadzą prace naukowo-badawcze, których celem jest rozwój czystych technologii węglowych. Minister środowiska odwiedził elektrownie w Łaziskach, w której Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z OZE, podała spółka.

Można doszukiwać się w tym zakresie pewnej analogii do rozwoju innych metod obróbki gazów spalinowych. W latach 70-80 ubiegłego wieku szukano rozwiązania, które zamieniłoby w produkt siarkę. Opracowana została metoda, która pozwala na zneutralizowanie tlenków siarki i przekształcenie ich w produkt, w coś, co obecnie jest niemal w każdym pomieszczeniu - gips. Teraz stoimy przed podobnym problemem: co zrobić z dwutlenkiem węgla - powiedział prezes Tauron Wytwarzanie Kazimierz Szynol, cytowany w komunikacie.