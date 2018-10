Ćwiąkalski ośmieszył się przed komisją ds. VAT

Zeznanie Zbigniewa Ćwiąkalskiego skompromitowało nie tylko jego, ale także cały pierwszy rząd Donalda Tuska! Okazało się, że ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski nie zauważył problemu VAT, gdyż nikt nie informował ani jego ani prokuratury o tym problemie! Mało tego! Ćwiąkalski stwierdził nawet, że media w tym czasie pisały o innych sprawach, którymi miał się zająć - czytamy na portalu wPolityce.pl

Kto więc jest winny? - czytamy na portalu wPolityce.pl- wszyscy, tylko nie Ćwiąkalski. Były minister zwrócił też uwagę, że nie otrzymywał informacji od byłych ministrów, czyli tych z pierwszego rządu PiS. Bardzo sprytna koncepcja.

Według portalu Zbigniew Ćwiąkalski próbował też bagatelizować problem przestępczości VAT w roku 2008.

Luka VAT, to nie tak, że wszystko ginie w kieszeniach przestępców. 1/3 jest kwestią przestępstw VAT. To jest szara strefa, ściągalność, niedoskonałość przepisów. To nie tylko problem Polski. Zna pan raport z 21 września tego roku, który ocenia w sakli całej unii luka VAT na 147 mld. Luka jeżeli chodzi o Polskę, to 34,9 mld. (…) To jest problem całej Unii Europejskiej. Należy z tym jednak bezwzględnie walczyć. – przekonywał Ćwiąkalski.