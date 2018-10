Ceny uprawnień do emisji CO2 nie przekroczą 20 euro/t

Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 powyżej 20 euro za tonę stanowiłby problemem dla gospodarki europejskiej i jest mało prawdopodobny, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Ja mam przekonanie [że ceny nie wzrosną powyżej 20 euro] po rozmowach - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach. Wejście powyżej 20 euro może być dużym kłopotem gospodarczym w całej Europie. Moje zdanie popiera też kilka innych krajów - dodał minister.

W ub. tygodniu Tchórzewski wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o zwołanie Komitetu ds. Zmian Klimatu i podjęcie interwencji na rynku uprawnień do emisji CO2. Zdaniem resortu energii, zostały spełnione warunki, które obligują KE do podjęcia odpowiednich działań.

Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosła z ok. 4 euro za tonę w maju 2017 r. do ok. 19 euro za tonę obecnie (na początku września br. sięgała ok. 25 euro).

(ISBnews)SzSz